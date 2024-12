Grande Fratello, Helena Prestes stronca Lorenzo Spolverato e svela: "Adesso inizio a giocare contro di lui veramente"

News VIP

Stanca di essere continuamente attaccata e criticata da tutti nella Casa del Grande Fratello, Helena Prestes ha sbottato e rivelato di essere finalmente pronta a giocare in modo più strategico contro Lorenzo Spolverato.

È guerra tra Helena Prestes e Lorenzo Spolverato nella Casa del Grande Fratello! Nelle ultime ore, la modella brasiliana si è lasciata andare a un duro sfogo in cui ha duramente criticato il modello milanese e rivelato di essere davvero pronta a giocare in modo più strategico contro di lui.

Helena contro Lorenzo

Il travagliato rapporto tra Helena Prestes e Lorenzo Spolverato continua a tenere banco sia fuori che dentro la Casa del Grande Fratello. Se il modello milanese sta cercando di viversi la sua esperienza nella Casa insieme alla sua amata Shaila Gatta, la modella brasiliana ha deciso di dichiarargli guerra. Stando a quanto riportato da Isa e Chia, la concorrente si è lasciata andare a un duro sfogo in cui ha letteralmente stroncato il suo compagno di avventura.

Durante il suo sfogo, Helena ha descritto Lorenzo come un narcisista, una persona che la prosciuga emotivamente, aggiungendo che il suo comportamento nella Casa del Gf sarebbe dettato da un ego smisurato. Non solo. La modella ci ha tenuto a sottolineare il suo ruolo di concorrente attiva e determinata e di non volersi più trattenere:

Io sarò sempre in mezzo finché sarò qua. La mia frase è per fargli capire che io sono qua come concorrente, sono sempre in mezzo. Se tu vuoi additarmi come provocatrice, queste cose qua che sai che non sono, io lotto contro. Adesso inizio a giocare contro di lui veramente, perché capisca che se mi metto a commentare la situazione dirò sempre quello che penso. Lui non è innamorato di Shaila, ma per niente.

Le dure affermazioni di Helena lasciano presagire una nuova fase del gioco, ancora più intensa. La concorrente brasiliana è davvero pronta a giocare tutte le sue carte come ha dichiarato? Come reagiranno Lorenzo e Shaila?

Helena e Jessica ai ferri corti

Accusata di giocare di strategia, Helena Prestes è riuscita ad inemicarsi la maggior parte dei concorrenti del Grande Fratello. Tra tutti, la più agguerrita sembra essere Jessica Morlacchi, che non sopporta più le sparate della modella brasiliana. Le due sono riuscite a scontrarsi anche per una lavatrice provocando la reazione di Luca Calvani.

Infastidita dall’intervento di Luca, Jessica si è rifiutata di rispondere al buongiorno di Helena, accusandola di aver spostato i suoi panni dalla lavatrice senza permesso. La cantante si è poi sfogata con Pamela Petrarolo, che ha svelato un nuovo retroscena sul comportamento assunto dall'attore nei confronti della modella. Rivelazione che ha deluso ancora di più la Morlacchi, visto che lo ritiene un suo amico e ora pensa che stia tramando alle sue spalle. Come andrà a finire questa situazione?

