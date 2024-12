Grande Fratello, Helena Prestes sorprende su Javier Martinez: "Lo desiderio proprio, non è un gioco per me"

News VIP

Confessioni importanti nella Casa del Grande Fratello! Dopo aver finalmente chiuso con Lorenzo Spolverato, Helena Prestes ha rivelato di essersi presa una bella cotta per Javier Martinez.

Tempo di confessioni importanti per Helena Prestes nella Casa del Grande Fratello. A poche ore dalla nuova e attesissima puntata del reality show di Canale 5, la discussa concorrente brasiliana si è sbilanciata su Javier Martinez, rivelando di desiderarlo e di volerlo baciare.

Helena Prestes cotta di Javier Martinez

Stasera, lunedì 16 dicembre 2024, in prima serata su Canale 5 andrà in onda una nuova imperdibile puntata del Grande Fratello. Tra i concorrenti al televoto anche Helena Prestes, che nelle ultime ore si è sbilancia su Javier Martinez, sorprendendo tutti. Per chi non lo sapesse, già la scorsa settimana, la concorrente si era dichiarata all'ex tentatore di Temptation Island, il quale, tuttavia, aveva sottolineato di vederla solo come un’amica.

Chiamata nel Confessionale, Helena ha deciso di vuotare il sacco e parlare apertamente dei sentimenti che prova per Javier e della gelosia per il suo avvicinamento a Chiara Cainelli. "Sono gelosa. Ci sono sentimenti in mezzo. Io l’avrei già baciato…dobbiamo veramente mettere un freno a certe cose, perché si inizia a viaggiare con la testa. L’ho pure sognato, lo desidero, lo desidero proprio, tutto il tempo. Non è un gioco per me" ha ammesso la modella brasiliana rivelando così di essersi presa una bella cotta per il pallavolista argentino.

Le rivelazioni di Helena su Javier, andate in onda nel daytime di oggi del Gf, non sono passate inosservate ai numerosi fan del reality show condotto da Alfonso Signorini, che sono rimasti sorpresi dal comportamento della modella: "Si è sbilanciata totalmente", "Le è andata male anche questa volta", "Vuole a tutti i costi una storiella". Come reagirà il ragazzo, ma soprattutto gli altri concorrenti della Casa?

Helena Prestes al centro delle dinamiche del Gf

Helena Prestes è una delle protagoniste indiscusse dell'attuale edizione del Grande Fratello. La concorrente, infatti, si trova sempre al centro di tutte le dinamiche della Casa. Dopo aver costretto Lorenzo Spolverato a trascorrere qualche giorno con lei in tugurio scatenando l'ira di Shaila Gatta, Helena ha cambiato nuovamente rotta, dichiarandosi improvvisamente a Javier Martinez. Poi si è duramente scontrata con Jessica Morlacchi, che non ha per niente apprezzato l'amicizia nata tra la modella e Luca Calvani, e infine si è avvicinata alla new entry Zeudi Di Palma.

Un avvicinamento pericoloso che ha sorpreso i telespettatori. Il motivo? Le due giovani concorrenti del reality show si sono concesse grattini, coccole e sguardi decisamente infuocati. Ma si tratta di un reale interesse o di una nuova tattica per avere maggiore visibilità? C'è da dire che Helena gioca molto di strategia e questa sua vicinanza alla nuova concorrente ha ricordato a molti il percorso di Dayane Mello con Adua Del Vesco. Quale sarà la verità?

