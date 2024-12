Grande Fratello, Helena Prestes si è dichiarata a Javier Martinez: la rivelazione inaspettata del concorrente

News VIP

Parlando con MariaVittoria Minghetti nella Casa del Grande Fratello, Javier Martinez si è lasciato andare a una confessione inaspettata su Helena Prestes: la modella si è dichiarata, ma lui ha subito messo un freno.

Helena Prestes è, senza ombra di dubbio, una delle protagoniste indiscusse dell'attuale edizione del Grande Fratello. Stando alle ultime rivelazioni di Javier Martinez, la modella brasiliana si sarebbe dichiarata proprio al concorrente argentino, ma avrebbe ricevuto un bel due di picche.

La dichiarazione d'amore di Helena Prestes e la reazione di Javier Martinez

La nuova puntata del Grande Fratello andrà in onda il prossimo lunedì 16 dicembre 2024 su Canale 5. Tra i concorrenti al televoto anche Helena Prestes, che nelle ultime ore è finita al centro del gossip. Il motivo? Chiuso il capitolo Lorenzo Spolverato, la modella brasiliana si sarebbe dichiarata a Javier Martinez confessandogli i suoi sentimenti.

A rivelarlo è stato proprio Javier durante la notte. Come riportato da Biccy, parlando con Mariavittoria Minghetti, l'amato concorrente argentino del reality show condotto da Alfonso Signorini ha deciso di vuotare il sacco e rivelare alla sua compagna di gioco che la modella brasiliana si è sbilanciata nei suoi confronti, ma che lui ha subito messo un freno, dicendo di non volere altro che una semplice amicizia:

Prima abbiamo parlato e lei si è lasciata andare. Si è dichiarata. Mi ha detto che si allontanerà un po’ da me. Perché le piaccio e che non ce la fa a vedermi come un amico. E io le ho spiegato tutto quello che penso. Io so bene com’è lei. Poi è vero che in passato sono stato poco chiaro con lei a livello di gesti. Non devo farmi prendere dal fatto che sono affettuoso e devo mettere un freno ai sentimentalismi. Io sono certo di non provare quelle cose per lei. L’unica persona per cui ho provato quelle cose è Shaila e non c’è un’altra persona. Le ho detto tutto e staremo a vedere, però in parte è anche colpa mia che sono fin troppo coccolone. Poi è la situazione della casa del GF che ti porta a stare sempre a contatto.

Lo sfogo di Helena

Helena Prestes continua a essere argomento di numerose discussioni nella Casa del Grande Fratello. Stanca della situazione e ferita dal fatto che il compito di recuperare i rapporti con gli altri concorrenti gravi solamente su di lei, la modella brasiliana si è lasciata andare a uno sfogo con Luca Calvani, che le ha consigliato di non farsi influenzare dal pensiero di amici come Javier Martinez o di nemiche come Jessica Morlacchi.

La Prestes ha continuato confessando di sentire su di lei il giudizio delle donne della Casa, sempre pronte a criticare ogni sua mossa o battuta e spiegando che nelle sue azioni non ci sono intenti provocatori. La concorrente è poi tornata a parlare di Lorenzo Spolverato ammettendo di essersi resa conto di aver sbagliato a portarlo in Tugurio con lei. Il modello milanese sta perdendo fascino ai suoi occhi giorno dopo giorno. Sarà davvero così?

Ricordiamo che questa settimana proprio Helena è al televoto, e quindi rischia l'eliminazione dal gioco, insieme a Stefano Tediosi, Shaila Gatta, Le Non è la Rai e Tommaso Franchi. Chi uscirà? Per scoprirlo non ci resta che attendere la nuova puntata del Gf, che andrà in onda lunedì 16 dicembre 2024 in prima serata su Canale 5.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.