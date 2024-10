Grande Fratello, Helena Prestes rivela: "Sono innamorata di Lorenzo Spolverato" (VIDEO)

News VIP

L'uscita momentanea dalla Casa del Grande Fratello di Lorenzo Spolverato ha spiazzato Helena Prestes che, subito dopo la diretta, si è lasciata andare a uno sfogo in cui ha ammesso di essersi innamorata del giovane concorrente milanese.

Helena innamorata di Lorenzo

L'ultima puntata del Grande Fratello, andata in onda ieri lunedì 21 ottobre 2024 su Canale 5, ha visto l'eliminazione dal gioco di Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta. Quello che però non sanno i concorrenti, è che si tratta di una vera e propria farsa. La ballerina e il milanese, infatti, hanno conquistato il titolo di preferiti dal pubblico e ottenuto il pass per volare a Madrid nella Casa del reality show spagnolo dove resteranno per una settimana. Una bella strategia, messa in atto per vedere se finalmente tra i due scatterà qualcosa!

La finta eliminazione di Lorenzo e Shaila ha spiazzato tutti, in particolar modo Javier Martinez e Helena Prestes. Ma se l'ex tentatore di Temptation Island non ha perso l'occasione di sbugiardare la ballerina, la modella si è lasciata andare a una confessione inedita circa i suoi sentimenti per il concorrente milanese. Come riporta Biccy, Helena ha ammesso tra le lacrime di essersi innamorata:

Io ancora non ci credo che lo hanno eliminato, non è possibile, non è giusto, non ci credo. Sarà in tugurio. Il pubblico italiano lo vuole vedere insieme a Shaila, così li hanno mandati insieme in tugurio per vedere se da soli scatta qualcosa. Il mio Grande Fratello non ha più senso qua dentro, era lui tutto, lui era vita, gioia. Se sono innamorata di lui? Sì!

Il brindisi di Helena per Lorenzo

Uno scambio tra Grande Fratello e Gran Hermano ha portato la bella Maica Benedicto a Roma e ha spedito Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta a Madrid. Per accogliere la nuova arrivata, i concorrenti hanno deciso di fare un brindisi e Helena Prestes ha colto l'occasione per dedicare un pensiero al milanese. "Credo che tanti di voi non lo hanno capito. Voglio fare un brindisi a lui, alla sua sensibilità, alla sua forza" ha dichiarato commossa la modella. Chissa cosa succederà quando rivedrà il suo caro amico nella Casa...insieme alla ballerina!

