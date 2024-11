Grande Fratello, Helena Prestes presa di mira dai concorrenti: ''Vai a farti curare''

News VIP

Sembra che gli inquilini della casa del Grande Fratello siano sempre più insofferenti nei confronti degli atteggiamenti di Helena Prestes, e nella notte volano parole pesanti.

Dopo una puntata emozionante per Helena Prestes, che ha incontrato Dayane Mello durante la diretta del Grande Fratello su Canale 5, la bella modella brasiliana si è trovata nuovamente al centro delle polemiche nella casa più spiata d’Italia e i concorrenti non le risparmiano parole forti. Ecco cosa è successo.

Grande Fratello, Helena Prestes in crisi: Dayane Mello la fa sorridere

È stata senza dubbio una puntata molto intensa per Helena Prestes. La modella brasiliana si sta avvicinando moltissimo a Javier Martinez dopo la clamorosa cotta per Lorenzo Spolverato, che l’ha portata a diversi scontri con il gieffino e con la sua fidanzata Shaila Gatta. Proprio nel corso dell’ultima settimana, quando Helena ha rifiutato categoricamente di assaggiare una polpetta cucinata dall’ex Velina di Striscia la Notizia ed è scoppiata una polemica infinita. Helena ha immediatamente chiesto scusa, confidando di avere delle problematiche molto importanti che la spingono a comportarsi alle volte in modo impulsivo ma anche poco gentile ma sembra che le sue scuse non siano servite. Mentre Luca Calvani si è messo nei panni della Prestes, cercando di analizzare il suo dolore e come questo la spinge ad affrontare la sua avventura nella casa del Grande Fratello, altri inquilini della casa più spiata d’Italia non sembrano aver la stessa pietà per la modella brasiliana.

Helena ha spiegato diversi retroscena della sua infanzia e delle sue problematiche con l’amore, che la fa sentire sempre abbandonata, ma non tutti si sono immedesimati nella sua storia e dopo la puntata del GF su Canale 5 sono esplose nuove polemiche nei confronti della gieffina. Per fortuna per Helena c’è stata una bella sorpresa ovvero l’ingresso in scena dell’amica di sempre Dayane Mello che l’ha spronata ad andare avanti. Certo la vita della modella non è facile con il gruppo e ma per fortuna con i fan la questione è ben diversa, dato che in tanti la continuano a supportare all'esterno dal momento che è senza dubbio una delle grandi protagoniste di questa edizione, dato che muove dinamiche in continuazione.

Grande Fratello, tutti contro Helena Prestes

Nonostante l’impegno di Alfonso Signorini nel giustificare Helena Prestes e i suoi atteggiamenti di provocazione nei confronti, in particolare, di Shaila Gatta, gli inquilini del Grande Fratello non la pensano allo stesso modo. In particolare, Luca Giglio sembra aver preso totalmente in antipatia la modella e ha sbottato nella notte, riferendosi a lei con parole pesantissime, trovando sostegno in Ilaria Galassi che ha detto di sperare di non vedere la gieffina altrimenti le avrebbe messo le mani addosso. Giglio, supportato dalla fidanzata Yulia Bruschi che ha confermato di non riuscire più a sopportare gli atteggiamenti della Prestes, ha sbottato ammettendo:

“Non mi interessa niente se non sta bene, vai fuori e vai a farti curare, se non stai bene io non ti voglio qua, non ti voglio qui se non stai bene”.

Insomma, Helena è senza dubbio la protagonista da tenere d’occhio perché sta facendo andare fuori di testa tutta la casa del Grande Fratello, e finalmente qui si rischiano discussioni degne di nota che non siano le solite e noiose scaramucce tra amanti incompresi. Luca, nel frattempo, può consolarsi perché i suoi fan non arrivano neppure ad un quarto di quelli di Helena e cercare uno scontro faccia a faccia, magari con televoto finale, non sembra una buona idea, meglio attendere per il momento;

