Grande Fratello, Helena Prestes invaghita di Zeudi Di Palma? "Mi batteva il cuore guardando la nostra clip"

Al Grande Fratello, Helena Prestes e Zeudi Di Palma sono sempre più vicine, tanto che la modella brasiliana ha ammesso di provare un forte batticuore accanto all'ex Miss Italia.

L'ingresso di Zeudi Di Palma nella Casa del Grande Fratello ha modificato le dinamiche tra gli inquilini, ma forse non come si aspettavano gli autori del reality show. L'ex Miss Italia, infatti, si è avvicinata molto alla modella Helena Prestes, tanto che il web è diviso tra chi ritiene che tra le due ci sia solo un'amicizia speciale e chi invece ritiene che Helena si sia invaghita, ricambiata, di Zeudi e che tra loro stia nascendo l'amore.

GF, Helena e Zeudi vicine: amicizia speciale o amore?

Nei giorni precedenti all'ultima puntata del GF andata in onda su Canale 5, i fan del reality show condotto da Alfonso Signorini hanno notato una certa vicinanza tra Helena Prestes e Zeudi Di Palma. L'ex Miss Italia si è mostrata molto affettuosa con la modella brasiliana ed è facile trovarle insieme a chiacchierare, sorridenti, o ad abbracciarsi e scambiarsi piccole effusioni all'interno della Casa. Dato che, Zeudi aveva ammesso di non amare molto il contatto fisico, soprattutto, se con persone con cui non si sentiva a suo agio, i fan hanno interpretato questo segnale come qualcosa di significativo.

Inoltre, Zeudi è entrata al GF quando Helena si era ritrovata tutta la Casa contro che l'accusava di essere una provocatrice. Erano le settimane in cui sia Shaila Gatta sia Jessica Morlacchi avevano da ridire sull'intromissione della modella con Lorenzo Spolverato e Luca Calvani, scatenando diverse polemiche tra i sostenitori della modella e spingendo persino lo staff che gestiva la sua pagina Instagram a pubblicare una storia nella quale si denunciava l'atteggiamento aggressivo e poco tollerante che alcuni gieffini avevano mostrato verso la modella brasiliana.

La questione era stata anche affrontata da Signorini in trasmissione, ma erano passati altri giorni prima che il gelo verso Helena si iniziasse a sciogliere. A contribuire a far tornare il sorriso alla modella era arrivata Zeudi Di Palma. Inzialmente il suo ingresso avrebbe dovuto accendere le dinamiche del triangolo amoroso di Temptation Island, dato il breve flirt con Alfonso D'Apice, ma le attenzioni dell'ex Miss Italia verso Alfonso erano durate solo pochissimi giorni.

GF, Helena invaghita di Zeudi? "Ho il batticuore se penso alla nostra clip"

Al contrario, era balzata subito agli occhi la vicinanza tra Helena Prestes e Zeudi Di Palma, tanto che durante l'ultima puntata andata in onda, Alfonso Signorini aveva mostrato alle due gieffine, chiamate in confessionale, una clip sui momenti in cui erano state spesso insieme. Il video aveva lasciato senza parole anche i concorrenti, che osservavano dall'interno della Casa e aveva imbarazzato sia Zeudi sia Helena.

In queste ore, la modella ne aveva parlato con Luca Calvani, con cui ha avuto una certa affinità sin dal suo ingresso. All'attore, Helena ha confessato di aver provato un forte batticuore al rivedere la clip con Zeudi e lo stesso gieffino le ha rivelato di averle trovate molto dolci e che, al di là di ogni definizione, il loro è un bellissimo legame: "Siete due ragazze complesse, che poi sia amicizia o che diventi altro, anche a me batteva il cuore" ha confessato Calvani.

Anche Helena si è emozionata nel riparlarne e ha confessato che non si era resa conto dell'intensità che la legava a Zeudi, finché non ha visto la clip: "Sai che era intenso quel video? Ma era intenso anche il momento, quando mi toccava i capelli. Avevo il batticuore, era tutto così intenso. Bello quel video. [...] Non me l'aspettavo, lei è bellissima".

Helena parlando della clip con Zeudi dice che nei momenti vissuti con lei le batteva il cuore e che non se lo aspettava 🥹💗#zelena pic.twitter.com/to6Hl5P1Hn — Noemi🫶🏻 (@nnooeemmii00) December 18, 2024

