Grande Fratello, Helena Prestes ha un attacco di panico in Confessionale: il racconto shock di Luca Calvani

News VIP

Luca Calvani racconta la forte reazione di Helena Prestes dopo la discussione con Shaila Gatta durante la puntata del Grande Fratello, svelando che la modella brasiliana ha avuto un attacco di panico in confessionale.

Negli ultimi giorni i nervi sono stati a dir poco tesi nella casa del Grande Fratello, in particolare dopo l’ultima puntata andata in onda su Canale 5 che ha aperto diverse crepe tra i concorrenti del reality show, condotto da Alfonso Signorini. Sentendosi attaccata per il suo interesse per Zeudi Di Palma, Helena Prestes ha replicato furiosa a Shaila Gatta e ne è nata una lite, che non ha lasciato indenne la bella brasiliana. Luca Calvani, infatti, svela cosa è accaduto in confessionale dopo la diretta, parlando di un terribile attacco di panico.

Grande Fratello, volano parole pesanti tra Helena e Shaila

Non è un mistero che Helena Prestes e Shaila Gatta proprio non riescano a trovare un punto di incontro e che i loro scontri frontali si moltiplichino ogni volta che l’ex Velina di Striscia la Notizia torna tra le braccia di Lorenzo Spolverato. Il concorrente del Grande Fratello è, infatti, l’oggetto della discordia tra le due grandi protagoniste del reality show di Canale 5, il perché rimane un mistero dato che la modella brasiliana conferma ogni volta di provare per lui un affetto da amica, mentre Shaila è certa che le voglia mettere i bastoni tra le ruote perché gelosa e innamorata del gieffino. Nel corso dell’ultima puntata del GF andata in onda in prima serata, Shaila ha colto la palla al balzo per pungere la sua rivale, criticando Helena per aver usato l’interesse sincero di Zeudi Di Palma nei suoi confronti, per emergere ancora di più nelle dinamiche del gioco.

A questo punto la bella modella non ci ha visto più e sono volate parole grosse tra le due, divise dalla fine dello spazio pubblicitario ma ancora inferocite l’una con l’altra anche a distanza di diversi giorni. C’è da dire che, strategia o meno, Helena è stata molto chiara su ciò che sente e che vuole, mettendo un freno a Zeudi, ammettendo di essere attratta da Javier e poi spiegando di non essere comunque pronta per nulla di serio perché ancora molto ferita da una recente rottura. Dopo questo scontro furioso, durante il quale sono volati stracci, Helena si è rifugiata in confessionale per sfogarsi e qui, secondo il racconto di Luca Calvani, la modella non si sarebbe sentita bene accusando un attacco di panico. Ecco i dettagli.

Grande Fratello, Helena Prestes ha un attacco di panico!

Dopo l’ultima puntata del Grande Fratello, andata in onda su Canale 5, sembra che Helena Prestes abbia accusato particolarmente lo scontro contro Shaila Gatta, che ha messo in dubbio la sua buona fede nei confronti di Zeudi Di Palma per poi spostare l’argomento, come suo solito, su Lorenzo Spolverato e l’amore che la modella brasiliana proverebbe per lui. Ma cosa è successo dopo la diretta? A rivelarlo è Luca Calvani, che è diventato un grande sostenitore di Helena nelle ultime settimane, dopo aver compreso il perché di alcuni particolari atteggiamenti della bella modella. Cosa ha raccontato Luca?

”Lei ha avuto un attacco di panico lì dentro il confessionale, ero da solo con lei ero impaurito davvero. Sono un uomo di 50 anni, eppure ero impaurito non sapevo cosa fare, ho avuto paura. Non la potevo nemmeno- riporta Biccy - Non si faceva toccare”.

Insomma Luca ha raccontato, ancora molto scosso al pensiero di quanto accaduto, che Helena si è sentita molto male in confessionale con un terribile attacco di panico. Il pubblico si è dispiaciuto per l’accaduto, soprattutto perché un clima stretto e opprimente come quello che inevitabilmente un reality show h24 regala ai suoi partecipanti, non è adatto a chi soffre di questo disturbo, purtroppo molto comune e limitante. Geniale, si fa per dire, l’esternazione di Lorenzo Spolverato sull’accaduto che ha commentato con il suo solito tono sprezzante, dichiarando che Helena a 35 anni dovrebbe essere in grado di gestire un attacco di panico. Peccato, caro Lorenzo, che la situazione non funzioni esattamente così. Sul web, ovviamente, sono piovute tantissime critiche per il gieffino, mentre parole di sostegno sono state espresse per la modella.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello .