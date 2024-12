Grande Fratello, Helena Prestes gelosa di Javier Martinez e Chiara Cainelli: il duro sfogo

News VIP

Helena Prestes scoppia in lacrime nella casa del Grande Fratello. La modella brasiliana è gelosa di Javier Martinez e del suo interesse per Chiara Cainelli.

Nella casa del Grande Fratello, l’ingresso dei nuovi inquilini scelti da Alfonso Signorini ha cambiato alcuni equilibri tra i concorrenti e, in particolare, Helena Prestes sta soffrendo particolarmente la vicinanza tra Javier Martinez e Chiara Cianelli. La modella brasiliana scoppia in lacrime sfogandosi, poi nega di essere gelosa ma sembra palese che la situazione è piuttosto complesso.

Grande Fratello, Helena Prestes e Javier Martinez ai ferri corti?

Sembra che la trovata di Alfonso Signorini di inserire nuovi concorrenti nella casa del Grande Fratello stia dando risultati positivi, dato che alcuni di loro si sono inseriti perfettamente nelle dinamiche del reality show di Canale 5, indispettendo chi in casa c’è già da diversi mesi. È senza dubbio il caso di Chiara Cianelli, che ha attirato l’attenzione di Javier Martinez con il quale trascorre la maggior parte del suo tempo durante la giornata, con grande gelosia da parte di Helena Prestes.

La modella brasiliana, senza dubbio una delle grandi protagoniste di questa edizione del GF, si è dichiarata al pallavolista argentino neppure due settimane fa, ricevendo però un secco no da parte di Javier che ha ammesso di tenere alla sua amicizia ma di non vederla in altro modo. Prestes ha incassato il rifiuto, ma ora non gradisce il fatto di dover osservare Javier sempre più vicino a Chiara, probabilmente complice anche il fatto che alla nuova gieffina la modella non vada particolarmente a genio. Così, poche ore fa, Helena è scoppiata in lacrime e si è sfogata, chiedendo poi a Javier che era corso a consolarla di allontanarsi. Sfogandosi con alcuni inquilini, Helena ha ammesso:

“Volevo sfogarmi per quello che è successo questa settimana, sono successe tante cose. Lui è venuto a parlare con me per chiedermi se sono arrabbiata, dico no ma tu parli con lei tutta la notte fino alle tre. Mi chiamano in magazzino, poi volevo finire il discorso e lui era già con lui a chiacchierare sul divano. Non mi aspettavo questo da lui, è tanto impegnato a conoscerla, è cambiato da una settimana e l’altra”.

Insomma, Helena ha confidato di aver ricevuto parecchie mazzate questa settimana che l’hanno resa molto triste, tanto da chiedere esplicitamente ad alcuni gieffini di aiutarla e sostenerla, ma di non aver gradito in particolare quello che considera un voltafaccia da parte di Martinez. Ma si tratta di gelosia oppure c’è qualcosa in più? La sua versione dei fatti non è molto convincente.

Grande Fratello, Helena nega di essere gelosa di Javier ma…

Dopo essersi sfogata in camera da letto, parlando di come Javier Martinez abbia preferito continuare a parlare con Chiara Cianelli piuttosto che finire di chiarire il discorso tra loro, Helena Prestes si è affrettata aggiungere di non essere gelosa del pallavolista in senso romantico, avendo capito che non lui non sarebbe possibile alcun tipo di flirt. Amanda Lecciso si è mostrata poco convinta da questa versione dei fatti, spingendo la modella ad ammettere di essere gelosa, mentre Tommaso Franchi ha cercato di giustificarla analizzando così la situazione:

"Lui ha questo modo molto fisico e intenso di approcciarsi con loro, però sta a lui capire che, in futuro, per non ferire nessuno deve cambiarla”.

A nostro avviso non sembra che Javier Martinez abbia fatto intendere chissà quale interesse per Helena, anzi. Spesso e volentieri il gieffino si è prestato come consigliere anche nelle questioni che riguardavano il rapporto tra la modella e Lorenzo Spolverato, provando a farla ragionare per fare pace con il concorrente, un atteggiamento che di certo non avrebbe chi prova amore per un’altra persona. Insomma, Helena probabilmente non ha digerito il fatto di non piacere a Javier e ora è gelosa, situazione comprensibile, ma lasciamo che il sensuale argentino faccia il suo percorso dopo tutte le batoste che ha ingiustamente preso, soprattutto con Shaila Gatta.

