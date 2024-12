Grande Fratello, Helena Prestes gelosa della vicinanza tra Javier Martinez e Chiara Cainelli

News VIP

Nella Casa del GF Helena Prestes si è ingelosita notando la vicinanza tra Javier Martinez e Chiara Cainelli. Ecco cosa è successo!

L'ingresso nella Casa del Grande Fratello di nuovi concorrenti ha cambiato le dinamiche tra gli inquilini: Javier Martinez e Chiara Cainelli hanno mostrato una certa vicinanza che non è passata inosservata. A notarlo è stata anche Helena Prestes, che nei giorni scorsi si era dichiarata al pallavolista, e che ha provato gelosia nel vedere l'intesa tra Chiara e Javier.

GF, Helena gelosa della vicinanza tra Chiara e Javier

La vicinanza tra Javier Martinez e Chiara Cainelli ha portato Helena Prestes a provare gelosia per il pallavolista. Nei giorni scorsi la modella brasiliana si era dichiarata a Javier, dicendosi interessata a lui, e vederlo così in sintonia con l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne le ha provocato un certo fastidio. I due si sono ritrovati a chiacchierare in giardino e Javier ha chiesto spiegazioni alla gieffina: "Se mi dici che ci sono dei sentimenti, faccio domande". Helena non ha negato di essere gelosa della vicinanza tra Javier e Chiara, ma ha anche ammesso di voler gestire questo sentimento senza causare danni o creare disagi anche a Chiara.

Su quest'ultima Javier ha espresso belle parole, esortando Helena a conoscerla meglio: "Lei è una brava persona, una persona con cui mi trovo bene a parlare, è a modo, carina" e anche Helena ha concordato. La modella ha ammesso di sentirsi in colpa perché le sembra di esagerare con la sua gelosia, anche se Javier l'ha rassicurata dicendole che non è stata invadente o che ha fatto una scenata.

"Ho sentito questo e mi è venuto spontaneo dirtelo" ha dichiarato Helena, manifestando a Javier il timore che questo nuovo sviluppo li avrebbe allontanani. Il pallavolista l'ha però rassicurata: "Hai fatto bene a dirmelo, sono contento che sei stata sincera. E ti dirò che non ci allontaneremo".

GF, nuovo triangolo in vista? La vicinanza tra Javier e Chiara ha scatenato la gelosia di Helena

L'intesa che si è creata tra Javier Martinez e Chiara Cainelli si è manifestata in maniera inaspettata: il pallavolista ha confidato a Maria Vittoria Minghetti di reputare Chiara una bella ragazza: "Ci siamo ritrovati a parlare e mi è piaciuto chiacchierare con lei, non è una ragazza che mi dispiace e tra tutte le nuove che sono entrate è quella che preferisco". La dottoressa ha concordato e ha ammesso che ha un carattere molto dolce e con cui è facile rapportarsi, che è uno degli aspetti che anche Javier ha notato in lei.

Chiara e Javier si sono poi confrontati nelle ore successive, parlando di come entrambi avevano un'idea iniziale l'uno dell'altro molto differente e che, ora, a distanza di qualche giorno, hanno totalmente cambiato idea entrambi. Javier e Chiara si sono poi confrontati sull'amore e sulle relazioni amorose ed entrambi hanno notato di avere una visione molto simile sulla natura dell'amore: "Ti innamori dei difetti, se i difetti ti pesano, allora, non sei innamorato" ha dichiarato il pallavolista, trovando subito l'approvazione di Chiara:

"Se accetti i difetti, allora sai davvero che sei innamorato"

Scopri le ultime news su Grande Fratello