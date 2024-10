Grande Fratello, Helena Prestes furiosa contro Lorenzo Spolverato durante la pubblicità: "Sei un grande bugiardo"

News VIP

Lorenzo Spolverato perde le staffe con Helena Prestes durante la pubblicità: scoppia la lite tra il concorrente milanese e la modella nella Casa del Grande Fratello.

Il comportamento ambiguo di Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato ha spiazzato e deluso Helena Prestes e Javier Martinez. Nel corso dell'ultima diretta del Grande Fratello, i due giovani concorrenti hanno dichiarato di essere interessati l’uno all’altra scatenando un'accesa lite che è scoppiata durante la pubblicità.

Duro scontro nel fuorionda tra Lorenzo, Helena e Shaila

La puntata di ieri del Grande Fratello è stata a dir poco scoppiettante. Protagonisti indiscussi della serata Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato, che hanno finalmente rivelato il loro interesse reciproco. Le rivelazioni dei due gieffini, però, hanno destabilizzato Helena Prestes e Javier Martinez, che non hanno nascosto la loro delusione in diretta. Non solo. Anche la ballerina ha rivelato di avere qualche perplessità sul comportamento del milanese, che considera troppo ambiguo.

La situazione è completamente degenerata quando Alfonso Signorini ha annunciato il blocco pubblicitario. Nel fuorionda, infatti, Lorenzo è sbottato urlando e scagliandosi contro Helena e Shaila: "Brave, complimenti a tutte e due. Bella questa cosa, bellissima. Non me ne frega più un ca**o. Mi calmo un ca**o". Un comportamento che ha provocato la reazione immediata della modella, che ha rivelato di voler prendere le distanze dal ragazzo: "Per me è chiaro, non ti voglio più vedere. Pensavo tu fossi sincero. Cosa c’entra Shaila ambigua? Sei tu che devi essere dritto con me, invece sei un grande bugiardo. I sentimenti sono una cosa seria. Uno soffre perché sente qualcosa, non è che fa finta! Non urlare".

Dopo Helena, anche Shaila ha deciso di intervenire per cercare di calmare Lorenzo. Le urla del concorrente, però, hanno fatto innervosire la ballerina che ha dichiarato di non voler continuare a conoscerlo nè dentro nè fuori la Casa del Gf: "Ma perché ti stai arrabbiando così tanto? Ma cosa sono ste minacce ‘ricordatevi’? Questa è una conferma dei miei dubbi, ma chi ti vuole fuori? Ma tu sei matto! Basta, non ne voglio sapere nulla credimi".

Lorenzo al centro delle critiche

Il quadrilatero Shaila Gatta-Lorenzo Spolverato- Helena Prestes e Javier Martinez è stato l'argomento più discusso dell'ultima puntata del Grande Fratello. Il comportamento del concorrente milanese, che durante la pubblicità si è lasciato andare a uno scatto d’ira contro Helena e Shaila, non è per niente piaciuto al pubblico di Canale 5, che l’ha duramente criticato sui social: "Ma tutto bene Lorenzo?", "Ma si può reagire così perché due donne sono dubbiose sui tuoi comportamenti poco chiari?". E ancora "Giù la maschera, ecco il vero Lorenzo". Come si evolveranno le cose tra di loro? La ballerina deciderà di fare una possibilità al ragazzo?

