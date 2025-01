Grande Fratello, Helena Prestes eliminata: le reazioni dei concorrenti dopo l'uscita di scena della modella (VIDEO)

News VIP

Helena Prestes è stata inaspettatamente eliminata dal Grande Fratello dopo aver perso la sfida finale contro Shaila Gatta: ecco come hanno reagito i concorrenti nella Casa!

Con l'uscita di scena di Helena Prestes, il Grande Fratello ha perso la sua vera protagonista di questa edizione. Un’eliminazione davvero cocente che ha letteralmente spiazzato tutti, dal conduttore Alfonso Signorini alle due opinioniste a tutto il pubblico in studio, e che siamo certi cambierà completamente le dinamiche all'interno della Casa.

Helena eliminata dal Gf: le parole dei concorrenti ancora in gioco

La ventiduesima puntata del Grande Fratello, andata in onda ieri lunedì 13 gennaio 2025 su Canale 5, ha visto il ‘ritorno’ di Jessica Morlacchi, rientrata nella Casa per chiudere i conti in sospeso con alcuni suoi ex compagni di gioco, e l'eliminazione di Helena Prestes. Nonostante le tante e accuse discussioni che hanno sempre visto protagonista la modella, l’esito del televoto ha generato grande stupore fra tutti gli inquilini.

Dopo la diretta, i concorrenti capeggiati da Javier Martinez hanno voluto dedicare un brindisi a Helena, che è stata la vera protagonista di questa edizione del reality show di Canale 5. Ma, allora, perché è stata eliminata? A fare luce su quanto accaduto ci ha pensato Stefania Orlando, che non è riuscita a nascondere il suo dispiacere per l'uscita della modella:

Ci siamo rimasti tutti. Ma Helena ovviamente se non fosse successa questa cosa non sarebbe mai uscita. È ovvio che questa cosa l’ha penalizzata. È stata una cosa comunque forte. E comunque fra loro due era uno scontro da titani, capito cosa voglio dire? Sono comunque le due donne protagoniste di questa edizione a mio avviso. Era una cosa molto molto tosta, infatti l’ha detto anche Alfonso. Non me l'aspettavo, di certo è uscita una grande protagonista del Grande Fratello.

A farle eco Javier Martinez. Destabilizzato e ancora incredulo per l'esito del televoto, il pallavolista argentino ha dichiarato di pensarla esattamente come Stefania, ovvero che Helena è stata penalizzata per il grave gesto del bollitore. In lacrime anche Amanda Lecciso, che aveva legato molto con la modella. A criticare il comportamento assunto da alcuni concorrenti dopo l'eliminazione della concorrente brasiliana è arrivata Shaila Gatta: "Sono tutti carini adesso. Mi fanno morire perché non ti ca*ano poi esce una persona e tutti che ti abbracciano. Ma tutti intendo quelli che stavano dall’altra parte. Si pensano che siamo sc*mi".

Helena fuori: televoto truccato?

Helena Prestes è stata eliminata dal Grande Fratello con una percentuale pari al 50,96%. Il televoto è stato un vero e proprio record dato che ci sono stati ben 3,5 milioni di votazioni per stabilire chi dovesse lasciare la Casa. Tuttavia, in queste ore sui social è in corso una vera e propria rivolta da parte dei numerosi fan della modella brasiliana, che stanno mettendo in discussione la legittimità del televoto.

In molti, infatti, hanno ricordato che inizialmente la domanda fatta durante le votazioni fosse di votare per il preferito, cambiata poi invece in corsa con chi vorresti eliminare. Insomma, sui social hanno tutti gridato al complotto e non è la prima volta che accade. Ma sarà davvero così? L’unica certezza è che sotto al post Instagram dell’eliminazione di Helena ci sono tutti commenti a favore della brasiliana.

