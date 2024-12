Grande Fratello, Helena Prestes e Zeudi Di Palma: chimica stratosferica, nasce un nuovo flirt?

News VIP

Cosa succede tra Helena Prestes e Zeudi Di Palma? Le due concorrenti del Grande Fratello sono sempre più vicine e il pubblico del reality show di Canale 5 parla già di flirt. Ecco i dettagli.

Sta nascendo una chimica particolare tra Helena Prestes e Zeudi Di Palma? Nelle ultime ore, le due concorrenti della Grande Fratello si sono avvicinate moltissimo, quando la bella modella brasiliana ha deciso di parlare alla gieffina di alcuni momenti particolari della sua infanzia e vita. Il pubblico del reality show di Canale 5 è certo che Zeudi sia cotta di Helena, ma sarà davvero così? Ecco i dettagli.

Grande Fratello, Helena dimentica Lorenzo e si dichiara a Javier

Il percorso di Helena Prestes nella casa del Grande Fratello sta tenendo i fan del reality show di Canale 5 con gli occhi incollati allo schermo. La modella brasiliana è senza dubbio una delle grandi protagoniste di questa edizione, in grado di creare forti dinamiche, far saltare i nervi a tutti gli inquilini della casa più spiata d’Italia, e sorprendere con improvvisi cambiamenti di rotta in materia sentimentale. Helena si è inizialmente avvicinata a Lorenzo Spolverato, ma lui ha scelto di far coppia fissa con Shaila Gatta durante la loro permanenza al Gran Hermano, e non è più tornato sui propri passi. Certo, l’ex Velina di Striscia la Notizia si è trovata non poco in difficoltà quando, in puntata, è uscita fuori la verità su Helena e Lorenzo, ovvero che i due erano in contatto già prima di fare il loro ingresso nel gioco, scambiandosi chat decisamente importanti.

Nonostante questo, Lorenzo non ha voluto dare chances alla modella brasiliana, che si è indispettita e messa diverse volte in mezzo alla coppia, un po’ per ripicca un po’ per sana strategia. Negli ultimi giorni, dopo aver costretto Spolverato a trascorrere qualche giorno con lei in tugurio dichiarando di volere un confronto con lui senza interferenza alla ricerca di una pace per ristabilire la loro amicizia, Helena ha cambiato nuovamente rotta. Prestes, infatti, si è dichiarata improvvisamente a Javier Martinez, con il quale ha stretto un legame molto forte consolidato dalla volontà del sensuale pallavolista di aiutare la gieffina ad integrarsi meglio in casa e non lasciarsi trasportare dalle emozioni del momento. Stupito dalla confessione, Javier si è affrettato a porre un freno a Helena, ammettendo di volerle bene come amica ma di non provare altro tipo di interesse. L’unica donna, infatti, che ha colpito Javier nel profondo è stata Shaila ma lei, appunto, ha scelto Lorenzo spezzandogli il cuore. Insomma, ottima mossa quella di Helena ma purtroppo la strategia non è andata avanti come sperato.

Grande Fratello, sta nascendo un flirt tra Helena e Zeudi Di Palma?

Dopo aver ricevuto un palo anche da Javier Martinez, Helena Prestes ha deciso di trascorrere più tempo con Zeudi Di Palma, new entry della casa del Grande Fratello e tra le poche che sembra apprezzarla davvero. Poche ore fa, approfittando di un momento di calma, Helena ha deciso di aprirsi e confidare a Zeudi alcuni ricordi della sua infanzia e della sua vita, lasciandosi andare a ricordi molto importanti e profondi che hanno colpito gli spettatori del reality show di Canale 5. Se è vero che Prestes è una grandissima stratega, è pur vero che la sua vita è stata indubbiamente particolare e dura e la sua storia merita di essere ascoltata con attenzione.

Ma zeudi sta facendo delle avances a Helena ? Giaviera Brasilera se sei in pericolo diccelo #grandefratello pic.twitter.com/NEppnh12L2 — FATOS 🎀 (@fatos29_) December 13, 2024

Le due inquiline si sono raccontate senza filtri ma a colpire è stata anche la straordinaria vicinanza fisica tra le due, che si sono concesse grattini, coccole e sguardi decisamente infuocati. Poche settimane fa, a ridosso del suo ingresso al Gf, si è parlato a lungo della vita privata di Di Palma e c’è chi ha sostenuto che lei fosse bisessuale, dunque ad oggi il pubblico del programma condotto da Alfonso Signorini non si stupirebbe se avesse una bella cotta per Helena. C’è anche da dire un’ultima cosa. Come abbiamo sottolineato, Prestes gioca di strategia e questa volta sono in molti a notare una certa somiglianza nella piega che il suo percorso potrebbe prendere con quello portato avanti con successo da Dayane Mello (ricordate l’amicizia particolare con Adua Del Vesco?) che per altro è anche una delle sue migliori amiche.

