Grande Fratello, Helena Prestes e Jessica Morlacchi, lite per una partita di carte: "Non voglio giocare con lei"

Una partita di carte nella Casa del GF provoca l'ennesima lite tra Helena Prestes e Jessica Morlacchi.

Proseguono le tensioni tra gli inquilini della Casa del Grande Fratello: questa volta, al centro di una lite, ci sono Helena Prestes e Jessica Morlacchi. Il motivo scatenante della litigata tra la modella brasiliana e l'ex vocalist dei Gazosa è una partita di carte. A quanto pare, Helena non aveva intenzione di giocare anche con Jessica, dopo le continue incomprensioni tra loro.

GF, Helena Prestes e Jessica Morlacchi ai ferri corti: "Non voglio giocare con lei"

Helena Prestes e Jessica Morlacchi sono state ancora una volta protagoniste di una litigata, dopo che la modella ha ammesso di non voler giocare con l'altra gieffina. A raccontare l'accaduto è stata Stefania Orlando, mentre era in camera da letto con Amanda Lecciso, Zeudi Di Palma, Eva Grimaldi e Tommaso Franchi.

La conduttrice ha spiegato la dinamica della lite tra le due gieffine: "La colpa, anche se in buona fede, è stata di Eva. Abbiamo chiesto a Helena se voleva giocare e lei ha accettato. Quando ha chiesto anche a Jessica di giocare, Helena ha detto di non voler giocare". Secondo la conduttrice, il comportamento di Helena non è da condannare, poiché la modella è stata coerente: dati i trascorsi con Jessica, Helena non desiderava giocare con lei.

Helena, dopo che Eva aveva esteso l'invito a unirsi alla partita di carte anche a Jessica, si è rifiutata di giocare, provocando una discussione con la Morlacchi. La modella ha aggiunto che Jessica ha usato la scusa della partita di carte come ennesimo pretesto per accendere una nuova lite con lei e che non era mai stata intenzionata a giocare con loro:

"Ha fatto una faccia strana quando le hai chiesto di giocare, non voleva giocare con lei. Sono stanca di questo gioco falso. Io non vado d'accordo con lei, quindi, non gioco con lei. Faccio già fatica a vivere sotto lo stesso tetto, figurati a giocarci insieme"

GF, una partita di carte scatena una lite tra Helena e Jessica

Negli ultimi giorni, nonostante l'atmosfera festiva, le liti tra Helena Prestes e le altre inquiline della Casa non si sono placate per nulla. A scatenare una lite tra la modella e Jessica Morlacchi è stata una partita di carte a cui Helena non ha voluto partecipare, se avesse giocato anche Jessica. Tra le due gieffine ci sono state in passato diversi momenti di tensione. Jessica ha accusato Helena di essere manipolatrice e crudele, quando era ancora coinvolta con Luca Calvani e non riusciva a trattenere la sua gelosia nei confronti della modella brasiliana.

Nonostante, nelle precedenti settimane, Jessica si sia scusata con Helena e quest'ultima l'abbia perdonata, non sono mancati attimi di tensione tra loro e nelle scorse ore a scatenarla una litigata è stata una partita di carte, come ha spiegato anche Stefania Orlando a diversi inquilini della Casa.

Sui social, il pubblico si è diviso tra chi ha ricordato quanto Jessica abbia messo Helena in difficoltà con alcune sue affermazion, in passato, e quindi dovesse aspettarsi che la modella non avrebbe fatto i salti di gioia a giocare a carte con lei. Mentre, secondo altri l'atteggiamento di Helena è deliberatamente provocatorio e ha porta all'isolamento di Jessica.

