Grande Fratello, Helena Prestes e Jessica Morlacchi ai ferri corti: nuova lite in Casa

News VIP

Nella casa del Grande Fratello si respira aria di tensione tra Helena Prestes e Jessica Morlacchi e la discussione scoppia già di prima mattina.

Nella casa del Grande Fratello si riesce a discutere anche per una lavatrice soprattutto tra Helena Prestes e Jessica Moralcchi, che sono ormai ai ferri corti. Infastidito dall’intervento di Luca Calvani, Jessica si rifiuta di rispondere al buongiorno della modella brasiliana, poi l’accusa di aver spostato i suoi panni senza permesso, per poi sfogarsi con Pamela Petrarolo che ha svelato un nuovo retroscena. Ecco cosa è successo.

Grande Fratello, scoppia la discussione tra Jessica e Helena

Accusata di giocare di strategia e di trincerarsi dietro a problemi pregressi che porta ancora con sé a causa della loro gravità, Helena Prestes è riuscita ad essere antipatica a ben più di metà degli inquilini della casa del Grande Fratello. In particolare, la bella modella brasiliana ha aperto uno scontro di fuoco con Jessica Morlacchi, che non sopporta più le sparate di Helena. C’è da dire che la brasiliana ha capito come far impazzire le persone attorno a lei, da brava giocatrice quale è e da stratega abile, perfetta per il mondo del reality show. Dopo gli scontri degli ultimi giorni, Helena ha accolto Jessica in cucina dandole il buongiorno di prima mattina ma lei ha preferito ignorarla, continuando a fare le sue cose. A questo punto, vedendola sbigottita e offesa, Luca Calvani è entrato a gamba tesa nella discussione consigliando a Prestes di ignorare la gieffina e i suoi modi, spiegando poi che Morlacchi è infastidita perché qualcuno le ha tolto i panni dalla lavatrice senza chiedere il permesso.

Jessica ha perso male le parole di Luca, e si è poi avvicinata a Helena, certa che fosse stata lei a togliere i panni dalla lavatrice. Prestes ha ragionato sulla questione e ha poi detto di aver parlato con Luca e di essere certa che i panni fossero del gieffino, ma comunque ha usato la lavatrice solamente perché si era svegliata molto presto e non voleva perdere tempo. Insomma, la questione è palesemente futile ma per le due è sempre il momento giusto per battibeccare. Nel frattempo, in cucina arrivano anche altri inquilini del Grande Fratello e Morlacchi, fregandosene del fatto che Helena fosse proprio a due metri da lei, ha raccontato poi alle sue amiche cosa fosse appena successo inviperendo ancora di più Prestes, che si è sentita totalmente ignorata anche dal resto dei gieffini.

Grande Fratello, Jessica si sfoga con Pamela

Dopo il battibecco mattutino in cucina con Helena Prestes, Jessica Morlacchi non è riuscita a contenere il fastidio e si è sfogata con l’amica Pamela Petrarolo, raccontando la scena e ammettendo di essersi molto arrabbiata per il modo in cui Luca Calvani si è rivolto alla modella brasiliana. Pamela ha ascoltato la gieffina e poi ha raccontato un episodio accaduto poche ore prima, nel cuore della notte, riferitole da Ilaria Galassi ovvero che Luca ha atteso che si spegnessero le luci per infilarsi nel letto di Helena e parlare in segreto. Ilaria non ha sentito benissimo i discorsi ma ha capito che, ad un certo punto, Calvani ha chiesto a Helena di non aggredire e piuttosto di mettersi a cucinare per evitare polemiche.

Insomma, Jessica è delusa più da Luca che da Helena, visto che lo ritiene un suo amico e ora pensa che stia tramando alle sue spalle per mettersi dalla parte della modella. Certo è che Helena è uno dei personaggi più forti nella casa del Grande Fratello e questo è indiscusso, dal momento che è appoggiata moltissimo anche dal pubblico fuori dalla casa. Recentemente, Helena si è resa protagonista di un nuovo colpo di scena ovvero ha deciso di dichiararsi improvvisamente a Javier Martinez, il quale è rimasto totalmente spiazzato.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello .