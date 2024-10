Grande Fratello, Helena Prestes e Amanda Lecciso criticano Jessica Morlacchi: "Giglio non c'entra niente" (VIDEO)

News VIP

Amanda Lecciso ed Helena Prestes si scambiano le loro opinioni riguardo le continue discussioni avvenute nella Casa del Grande Fratello tra Yulia Bruschi e Jessica Morlacchi.

L'antipatia tra Yulia Bruschi e Jessica Morlacchi continua a essere argomento di conversazione sia dentro che fuori la Casa del Grande Fratello. A commentare il burrascoso rapporto tra le due concorrenti ci hanno pensato Amanda Lecciso e la modella Helena Prestes.

Jessica Morlacci al centro delle critiche nella Casa del Gf

È guerra nella Casa del Grande Fratello tra Yulia Bruschi e Jessica Morlacchi. Le due concorrenti della nuova edizione del reality show di Canale 5 non si sopportano e non perdono occasione di ricordarlo a tutti come è successo nella puntata di ieri. A commentare il loro rapporto burrascoso ci hanno pensato Amanda Lecciso ed Helena Prestes.

Parlando in giardino dopo la diretta del Gf, Amanda ed Helena hanno condiviso i propri punti di vista su Yulia e Jessica. "Non so se riusciranno mai a chiarirsi. Secondo me Giglio non c'entra niente, non è lui il vero motivo" ha affermato la Lecciso convinta che tra le due ci sia una forte incompatibilità caratteriale e che l'astio dell'ex cantante dei Gazosa verso la giovane toscana vada oltre la gelosia per Giglio.

Se Amanda è convinta che Jessica abbia una percezione di Yulia profondamente radicata e che dovrebbe lasciar perdere questa tensione per vivere serenamente l'esperienza nella Casa, Helena ha ammesso di aver trovato esagerate e fuori luogo le parole usate dalla Morlacchi: "Non mi sono piaciute le sue risposte, anche meno. Giglio è solo un capro espiatorio. Lei dovrebbe dimenticare, essere semplicemente se stessa e concentrarsi su altro".

L'antipatia tra Yulia e Jessica

Nel corso dell'ultima puntata del Grande Fratello, andata in onda giovedì 3 ottobre 2024, Yulia Bruschi e Jessica Morlacchi si sono rese protagoniste di un nuovo scontro in diretta. Interpellate da Alfonso Signorini, le due concorrenti della nuova edizione non hanno perso occasione di ribadire la loro antipatia reciproca e lanciarsi nuove velenose frecciate. Uno scontro che ha avuto ripercussioni anche sugli altri inquilini, che si sono schierati apertamente da una delle due parti. Tra tutti, Pamela Petrarolo del trio Le Non è la Rai ha letteralmente perso la pazienza e attaccato duramente l'ex cantante dei Gazosa.

