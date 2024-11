Grande Fratello, Helena Prestes dichiara di non amare più Lorenzo Spolverato. Ma lui insiste: "Non ti credo"

News VIP

Al GF Lorenzo Spolverato è convinto che Helena Prestes continui ad avere interesse per lui e non crede alla modella brasiliana che ha smentito le sue ipotesi. Ecco cosa è successo!

Lorenzo Spolverato e Helena Prestes hanno avuto un lungo confronto a proposito dei sentimenti che la modella brasiliana aveva dichiarato di provare per il modello. All'interno del Grande Fratello, infatti, tra i due concorrenti si era creata un'intesa, poi infranta dopo che Lorenzo aveva friendzonato la modella e durante la settimana al Gran Hermano ha avuto poi un importante avvicinamento con Shaila Gatta, diventando a tutti gli effetti una coppia.

GF, Helena Prestes e Lorenzo Spolverato a confronto: "Non ti amo più", ma lui non le crede

Poco prima che Lorenzo venisse eliminato dal reality di Canale5 condotto da Alfonso Signorini e inviato all'insaputa di tutti al Gran Hermano, Helena Prestes si era dichiarata a lui, ma il modello le aveva fatto comprendere che da parte sua non c'era nulla se non una forte amicizia. Il ritorno di Lorenzo nel programma e la successiva scoperta del suo avvicinamento a Shaila avevano stupito Helena. La modella aveva però mostrato un lato pacato e maturo e aveva augurato il meglio a entrambi, ma nel corso di queste ultime settimane erano proseguiti gli scontri tra i due e anche nell'ultima diretta tra i due gieffini erano volate scintille.

In giardino, nelle scorse ore, Lorenzo ha cercato un chiarimento con Helena e si è spinto a chiederle se avesse ancora dei sentimeti per lui. Quando la modella ha ammesso di non provare più nulla per lui. La risposta non è piaciuta a Spolverato, che ha asserito di non crederle affatto: "Non ci credo". Helena ha ribadito che non è più gelosa del suo legame con Shaila e che sta vivendo la sua esperienza al GF decidendo di avvicinarsi a poche e selezionate persone.

Spolverato, tuttavia, è convinto del contrario e le ha dichiarato che tra loro si è rotto qualcosa, che non c'è più la complicità di prima. Il modello ha riepilogato la loro situazione, ammettendo che gli piacerebbe che tornassero a essere amici come prima e ritrovassero quell'intesa che c'era tra loro.

GF, Helena Prestes ammette la sua delusione verso Lorenzo e il suo avvicinamento a Shaila

Quando nella penultima diretta del GF, Helena aveva appreso della vicinanza tra Lorenzo e Shaila aveva amostrato una certa freddezza nella sua reazione e aveva augurato a entrambi di viversi al meglio questa loro chimica. Nonostante la sua delusione fosse evidente, la modella ha preferito mantenere la calma e non dare spettacolo di sé.

Durante il confronto con Lorenzo, però, Helena non si è più trattenuta e gli ha dichiarato che si è sentita ferita da lui e dal suo comportamento, ma che questo non significa che non gli augura il meglio e desidera solo la sua felicità. Il modello ha ribadito di esserne consapevole e che vorrebbe provare a chiederle scusa per come l'ha ferita e per il suo essere troppo aggressivo nei suoi confronti:

"Ti dico che rispetto la tua delusione, però, quello che ho vissuto con te è nel mio cuore, non sei una briciola"

Helena ha però chiuso rapidamente il discorso, ribadendo che tra loro è tutto finito e che gli augura il meglio, ma vuole che ognuno vada per la sua strada: "La mia è stata solo un'infatuazione".

🔴 Lorenzo ad Helena : “anch’io ho parlato con te un mese e mezzo, anch’io mi sono aperto con te, sei importante” #GrandeFratello pic.twitter.com/B77W5Am7Sg — - (@xxmoody90) November 6, 2024

