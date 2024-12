Grande Fratello, Helena Prestes contro Federica Petagna: ''Sta sempre con Shaila, non ha voluto conoscermi''

News VIP

Helena Prestes si confronta con Mariavittoria Minghetti sull'atteggiamento di Federica Petagna. La bella modella del Grande Fratello non ha gradito alcune parole della gieffina, e si sfoga così.

Momento di riflessione nella casa del Grande Fratello. Dopo la puntata movimentata che l’ha vista protagonista in diretta su Canale 5, Helena Prestes riflette su alcune alleanze che si sono create in casa come quella tra Federica Petagna e Shaila Gatta. Secondo la bella modella brasiliana, l’ex protagonista di Temptation Island non avrebbe mai fatto nulla per conoscerla davvero, dandole poi la colpa della mancanza vicinanza in casa. Ecco cosa ha detto.

Grande Fratello, Helena Prestes torna a parlare di Federica Petagna

Negli ultimi giorni, Helena Prestes ha messo in chiaro di essere una delle grandi protagoniste di questa edizione del Grande Fratello. La modella brasiliana ha affrontato un duro scontro con Shaila Gatta durante il Ringraziamento, incassando offese forti che sono state condannate poi dallo stesso Alfonso Signorini. Il motivo dell’astio tra le due è da ritrovare nell’interesse per Lorenzo Spolverato, che ha dovuto confessare in diretta nazionale di aver scambiato dei messaggi su Instagram con Helena prima di entrare nella casa del GF. Insomma, Shaila è gelosa della modella brasiliana perché lei ha dimostrato di non volersi arrendere con il gieffino, e perché tra i due c’è un grande precedente che è impossibile da ignorare.

Nel frattempo, in Casa si formano delle coalizioni attorno alle due concorrenti e Helena non ha potuto non notare che Federica Petagna è sempre al fianco di Shaila, non dandole modo di farsi conoscere. La modella, parlando con Mariavittoria Minghetti che finalmente è tornata in casa dopo lunghi giorni nel tugurio, ha spiegato di non aver mai nominato inizialmente l’ex protagonista di Temptation Island perché voleva darle una possibilità e di aver provato a conoscerla meglio, trovando sempre un muro. Come se non bastasse, mentre Federica rimane senza spasimanti dato che Alfonso D’Apice e Stefano Tediosi si tirano indietro, la partenopea si sarebbe anche lamentata dell’atteggiamento di Helena, facendola rimanere molto male. Ecco cosa ha rivelato.

Grande Fratello, Helena delusa da Federica

Riflettendo sulle persone con le quali sta condividendo la sua esperienza nella casa del Grande Fratello, Helena Prestes non ha potuto fare a meno di ritornare a parlare di Federica Petagna. Gli spettatori del reality show condotto da Alfonso Signorini hanno senza dubbio notato che l’ex protagonista di Temptation Island ha instaurato immediatamente un rapporto molto stretto con Shaila Gatta. Secondo la modella brasiliana, questa amicizia avrebbe precluso a lei la possibilità di conoscere meglio Federica, dato che è sempre nell’orbita dell’ex Velina di Striscia la Notizia, e per questo è rimasta male quando Petagna l’ha accusata di averla esclusa.

“La porta con sé, ma non so se parla male di me. Federica magari non è contro di me ma non è mai venuta a conoscermi veramente. Durante la festa del Ringraziamento mi ha detto che non mi ringraziava perché non mi sono mai avvicinata, e io mi sono sentita ferita. Io mi sono avvicinata piano piano, ma lei sta sempre con Shaila da quando è arrivata, è come se l’ha scelta”.

Insomma, secondo Helena sarebbe la vicinanza tra Federica e Shaila ad aver impedito alla giovane partenopea di costruire un rapporto con lei, ma la colpa non sarebbe di certo sua. Nel frattempo, Mariavittoria ascolta e le dai ragione ma ha la testa altrove: si sta invaghendo di Alfonso? Le ultime indecisioni mostrano una vicinanza stretta tra loro, ma chissà.

