Grande Fratello, Helena Prestes chiude con Zeudi Di Palma: "Sei prepotente, non voglio un rapporto sentimentale con te"

Continuano gli alti e bassi nel rapporto tra Helena Prestes e Zeudi Di Palma. Stanca della situazione che si è creata nella Casa del Grande Fratello, la modella brasiliana ha sbottato e affrontato duramente la concorrente campana.

Helena Prestes continua a essere protagonista di accesi confronti e decisioni drastiche che stanno catalizzando l’attenzione del pubblico di Canale 5. Nell'attesa di scoprire il suo destino nella Casa del Grande Fratello, la modella brasiliana ha deciso di affrontare Zeudi Di Palma e chiarirle una volta per tutte la sua posizione.

Duro confronto tra Helena e Zeudi

Dopo la violenta discussione con Jessica Morlacchi scoppiata nella Casa del Grande Fratello, Helena Prestes ha deciso di circondarsi solo di pochi coinquilini di cui si fida veramente. Tra questi, però, non figura più Zeudi Di Palma. Il motivo? Le due si sono allontanate dopo un duro faccia a faccia in cui sono emerse diverse incomprensioni. Durante il confronto, la concorrente napoletana ha aperto il suo cuore, confessando i suoi dubbi e le difficoltà vissute nel rapporto con la modella brasiliana:

Ci sono tante persone che mi domandano perché io te non siamo più vicine come prima, perché il nostro rapporto stia evolvendo in un altro modo adesso. Sto cercando di allontanarmi, ma non perché tu non mi piaccia. Anzi, tu mi piaci fin troppo. Ma sono successe troppe cose tra di noi che non mi sono andate giù. Quando tu stai male, stai male e basta, non prendi in considerazione la sensibilità degli altri. Almeno la mia non l’hai presa. Hai degli atteggiamenti che mi fanno bloccare nella costruzione della nostra conoscenza.

Dopo aver ascoltato lo sfogo di Zeudi, Helena ha cercato di chiarire una volta per tutte la sua posizione sottolineando come, secondo lei, l'ex Miss Italia non sia pronta per una storia d'amore: "Io, quando sto male, cerco di stare da sola. Non sei pronta. Se dai un bacio a un’altra persona non sei pronta".

Helena chiude con Zeudi

Duro confronto nella Casa del Grande Fratello tra Helena Prestes e Zeudi Di Palma. Se la concorrente campana ha ammesso di essere ancora giovane e che il bacio dato ad Alfonso D’Apice non ha avuto nessun significato per lei, Helena Prestes ha invece manifestato delusione e stanchezza nei confronti di un rapporto che non sente più compatibile:

Io non voglio avere un rapporto sentimentale con te, voglio ridere e scherzare con te da amiche e approfittare dei momenti qui dentro. Cerco proprio di non pensare al gioco. Devi essere più sincera con te stessa. Sei una ragazzina prepotente. Tu devi crescere, io sono più grande di te e non ho voglia di convincere nessuno a stare con me. Siamo diverse, basta.

Cosa succederà tra le due concorrenti? La loro amicizia speciale è davvero arrivata al capolinea? Ricordiamo che Helena si trova al centro di un vero e proprio polverone mediatico per la sfuriata fatta contro Jessica Morlacchi che potrebbe costarle una squalifica dal gioco. A confermare questa tesi ci hanno pensato gli autori del Gf. Poche ore fa, infatti, sulla pagina ufficiale Instagram del reality show condotto da Alfonso Signorini è apparso un comunicato, che confermava il televoto sospeso a causa di provvedimenti che dovranno essere presi in puntata. L'appuntamento è per domani, mercoledì 8 gennaio 2025 in prima serata su Canale 5.

