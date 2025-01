Grande Fratello, Helena Prestes chiede l'eliminazione di Ilaria Galassi: "Mi fa paura, non la voglio qui"

News VIP

In seguito alla lite che hanno avuto al GF in queste ore, Helena Prestes ha chiesto che Ilaria Galassi sia espulsa dal reality show.

Nella Casa del Grande Fratello la litigata tra Helena Prestes e Ilaria Galassi ha lasciato senza parole i gieffini: le due inquiline del reality show di Canale5, infatti, sono state particolarmente aggressive, dal punto di vista verbale l'una con l'altra. E a distanza di giorni dall'accaduto Helena ha chiesto che vengano presi provvedimenti contro l'ex Non è la Rai e che Ilaria venga eliminata.

GF, Helena Prestes chiede l'eliminazione di Ilaria Galassi dopo la lite: "Ho avuto paura"

Confidandosi con Zeudi Di Palma, Helena Prestes è tornata a parlare della lite con Ilaria Galassi e ha annunciato che spera che venga presa in considerazione l'eliminazione dell'ultima del gruppo delle Non è la Rai. La modella ha ammesso che, tra i tanti litigi a cui ha assistito in Casa, nessuno l'ha spaventata tanto come questo: "Ci sono state aggressioni verbali, ma che ti viene così vicino... questo non l'ho mai visto, mi ha fatto paura, pensavo che mi toccasse il viso. Ti giuro è stato brutto avere così paura".

Zeudi è parsa molto sollevata che non sia successo nulla di grave tra Helena e Ilaria, ma la modella è stata lapidaria, quando ha affermato: "Spero che le parlino e la mandino via. Deve essere squalificata, penso che sarebbe giusto".

La lite tra Helena Prestes e Ilaria Galassi al GF ha provocato una grande spaccatura tra i gieffini: l'accaduto si è verificato intorno alle 5 del mattino di lunedì 30 dicembre 2024. I gieffini in cucina hanno udito le urla di Ilaria Galassi e Helena Prestes e si sono allarmati. A peggiorare la situazione c'è stata una frase che ha spinto la regia a cambiare immediatamente inquadratura e silenziare l'audio: "Le sta mettendo le mani addosso!".

GF, lite notturna tra Helena e Ilaria: panico nella Casa

Sulla situazione ha fatto luce poi la stessa Ilaria Galassi in un confronto con Jessica Morlacchi: la gieffina ha confermato che tra lei e Helena c'è stata una violenta lite, causata da alcuni commenti della modella brasiliana sull'atteggiamento di Ilaria. A detta di Helena, infatti, l'ex Non è la Rai ha sempre un comportamento eccessivo e ha tirato in ballo l'incontro dell'ex showgirl con il figlio, durante una delle ultime dirette su Canale 5.

In quell'occasione, Ilaria era risultata fuori luogo, chiedendo al bambino se il padre l'avesse tradita in sua assenza! A sentir nominare il figlio, Ilaria Galassi si è infervorata ed è stato necessario l'intervento di Lorenzo Spolverato per separare le due gieffine.

Parlando della lite con Helena, Ilaria ha ammesso di essersi comportata in maniera scorretta e che quindi ha confessato che spera che il GF decida di prendere provvedimenti nei suoi confronti. Jessica ha però commentato che se davvero la pensava così allora le conveniva abbandonare il gioco, ma Ilaria ha dichiarato che non ha intenzione di lasciare la Casa prima della prossima puntata. Perciò, per conoscere il suo destino, dovremo aspettare la puntata prevista per il 7 gennaio 2025.

