Grande Fratello: "Helena è troppo onesta e leale con tutti, Lorenzo? Ecco cosa penso", parla la sorella della gieffina

Mariana Prestes ha rotto il silenzio e commentato senza filtri il turbolento percorso della sorella Helena nella Casa del Grande Fratello: dal discusso rapporto con Lorenzo Spolverato all'amicizia con Amanda Lecciso.

Helena Prestes è tra le protagoniste indiscusse dell’attuale edizione del Grande Fratello. A commentare il suo percorso, che ha fatto parecchio discutere sia dentro che fuori dalla Casa, ci ha pensato la sorella della modella brasiliana che, ospite nella trasmissione radiofonica Non succederà più, ha detto la sua anche su Lorenzo Spolverato.

La confessione della sorella di Helena Prestes

Mariana Prestes ha rilasciato una lunga intervista a Giada Di Miceli nella trasmissione radiofonica Non succederà più, in onda su Radio Radio, in cui ha deciso di rompere il silenzio e commentare il turbolento percorso della sorella Helena nella Casa del Grande Fratello. Da quando è entrata nella Casa, infatti, la modella brasiliana è sempre stata al centro di diverse dinamiche e triangoli amorosi, a partire da quello con Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato. A tal proposito, Mariana ci ha tenuto a sottolineare di non essere a conoscenza del fatto che sua sorella e il modello milanese si fossero sentiti prima di partecipare al reality show:

Io non ho mai sentito Helena parlare di Lorenzo, non sapevo che loro si fossero sentiti sui social prima di entrare. Sono stati insieme in hotel una settimana prima di entrare, ma Helena non mi ha detto niente. Mi piace il percorso di Helena, ma non so come mai si sia infatuata di Lorenzo. Helena è troppo onesta e leale con tutti, non so se è innamorata di lui. Parla di lui perché sono nella stessa Casa. Io sono sicura che lei non è innamorata di lui. Per lei non è un gioco quando si parla di sentimenti, è super sincera. Non parla di lui perché vuole stare con lui, non è così, lei è super rispettosa del suo rapporto con Shaila.

Dopo aver detto la sua sul percorso di Helena e sul rapporto nato tra la sorella e Lorenzo nella famosa Casa, Mariana ha poi fatto il nome del concorrente femminile e quello maschile che le piace di più dell'attuale edizione del reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini:

Come personaggio femminile, come amica per Helena non è facile, Amanda è stata una bella sorpresa, mi piace come è sincera con lei, mi piace il rapporto che hanno e che è cresciuto piano piano, mi sembra sincera. Si è comportata bene con lei, non guardo se è stata corretta, ma mi piacciono insieme quando parlano. Il personaggio maschile che mi piace di più è Luca, per adesso, speriamo che duri. Infine, la Prestes ha voluto lanciare un messaggio a sua sorella: Se potessi dirle qualcosa le direi che è bravissima, è una stella, la nostra vita non è stata facile e sono molto orgogliosa di vedere la donna onesta e giusta che è e che non fa del male a nessuno.

Enzo Paolo Turchi si sbilancia su Helena Prestes

Helena Prestes è sicuramente una delle concorrenti più chiacchierate dell'attuale edizione del Grande Fratello. Dopo sua sorella Mariana, anche l'ex gieffino Enzo Paolo Turchi ha rilasciato un'intervista in cui ha svelato il suo pensiero sui concorrenti ancora in gioco nella Casa più spiata d'Italia. Tra tutti, il noto coreografo e marito della showgirl Carmen Russo si è sbilanciato sulla modella brasiliana dedicandole parole di stima e affetto:

Helena mi sembra una persona sincera, anche se ha commesso errori come tutti. Nella Casa è difficile comportarsi come si farebbe nella vita reale. Penso che stia facendo un ottimo gioco, come tutti del resto. La sua imprevedibilità mi piace, la trovo un aspetto interessante del suo carattere.

Per chi non lo sapesse, Enzo Paolo ha partecipato a questa edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini, ma ha deciso di abbandonare la Casa dopo soli due mesi di permanenza. Nonostante i suoi coinquilini avessero avanzato ipotesi diverse, la scelta è stata dettata dalla nostalgia per la famiglia, in particolare per la figlia Maria. Una cosa è certa: con l'uscita di scena del coreografo, il programma ha perso un gran bel personaggio. L'appuntamento con il Gf è per il prossimo lunedì 23 dicembre 2024 in prima serata su Canale 5.

