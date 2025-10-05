Grande Fratello, Helena e Javier più uniti che mai: "Sogniamo matrimonio e figli, ma non vogliamo correre"

News VIP

Helena Prestes e Javier Martinez a Verissimo: "Abbiamo superato la crisi, ora sogniamo una famiglia". La coppia, nata nell'ultima edizione del Grande Fratello, si è raccontata nel salotto di Silvia Toffanin.

Ospiti del salotto di Verissimo condotto da Silvia Toffanin, Helena Prestes e Javier Martinez hanno raccontato il loro amore, nato in punta di piedi durante il reality del Grande Fratello e oggi diventato una solida storia di coppia. I due, infatti, dopo l’uscita dal programma hanno scelto di andare a vivere insieme a Terni, dove hanno iniziato una nuova vita lontano dalle telecamere.

Grande Fratello, Dalla Casa alla vita insieme: Helena Prestes e Javier Martinez raccontano la loro rinascita a Verissimo

Nonostante le voci di crisi che per un periodo hanno circolato, Helena e Javier hanno smentito tutto, ribadendo che il loro legame è più forte che mai: da otto mesi sono inseparabili e pronti a guardare al futuro con progetti importanti.Entrambi hanno ammesso di sognare una famiglia e di voler costruire insieme qualcosa di duraturo. Javier, con grande convinzione, ha dichiarato:

“Sì assolutamente, il sogno nel cassetto di tutti e due, formare una famiglia e il primo passo è una convivenza […]. Diciamo che io non ci voglio mettere troppo tempo, non voglio essere un Peter Pan. […] Arriverà (la proposta di matrimonio, ndr ) non so come e quando, ma arriverà.”

Durante l’intervista, entrambi hanno parlato anche delle proprie esperienze familiari. Javier ha ricordato con affetto il padre e i fratelli, che lo hanno aiutato a superare momenti difficili dopo la perdita della madre:

“A volte non tutti i mali vengono per nuocere, ho avuto mio padre e i miei fratelli che mi hanno fatto capire che la vita è questo e non bisogna fare del vittimismo.”

Helena, invece, ha raccontato di avere un rapporto complicato con la sua famiglia, ma di aver trovato nella famiglia di Javier un punto di riferimento importante:

“La sua è una famiglia unitissima, ogni volta che li vedo dico ‘wow’, è una famiglia fatta d’amore.”

Parlando della propria, ha spiegato di non avere rapporti con la madre e di vivere una relazione difficile con il padre:

“Non ho un bel rapporto, fa tante domande e io sono con la mia vita, vuole venire in Italia e mi chiede troppo. Mi insulta, mi ha chiesto un I-phone io ne ho dato uno a mio nipote e però ha uno schermo rotto e poi mi insulta con cose che non posso dire perché è troppo grave.”

La coppia ha anche affrontato pubblicamente il momento di crisi che aveva attirato l’attenzione dei media. Helena ha spiegato:

“Mi sento di dire che pensavo che, certe cose non dovevo dirle a Javi perché pensavo che fosse tanto geloso. Ho visto il mio ex perché sono entrata nella Casa che mi sentivo con lui, ci siamo visti e abbiamo parlato.”

Javier, dal canto suo, ha risposto con parole che dimostrano grande maturità e amore:

“Io me ne sono fatto una ragione e ho scoperto un Javi che sa perdonare e non voglio essere presuntuoso per quello che sto per dire, però mi faccio i complimenti per questo periodo superato, perché certe cose col senno di poi forse non le avrei accettate mai, invece poi stando nella situazione ho capito che l’amore deve vincere su tutto.

Oggi Helena e Javier sembrano più affiatati che mai. Parlano già di matrimonio e di figli, tanto che stanno persino pensando ai possibili nomi dei loro futuri bambini. E a coronare l’intervista, è arrivata una dolcissima dichiarazione d’amore di Helena per il suo compagno:

“Mi prova che mi ama e faccio dei piccoli passi, nella mia paura, nei miei sbagli e tutto e mi sento protetta, accolta; è il mio porto sicuro. Quindi ti amo tanto e sei un uomo stupendo.”

