Grande Fratello, gli inquilini non hanno idea di chi siano Stefania Orlando ed Eva Grimaldi: "Ma sono due cantanti?"

All'interno del Grande Fratello l'ingresso di Eva Grimaldi e Stefania Orlando ha causato qualche perplessità tra gli inquilini, che non hanno idea di chi siano le due vip!

Nella Casa del Grande Fratello hanno fatto il loro ingresso tre nuovi concorrenti, tra cui ci sono anche le ex vippone Stefania Orlando ed Eva Grimaldi. Nonostante siano entrambe due personaggi molto conosciuti del mondo dello spettacolo, gli inquilini non hanno idea di chi siano le due vippone.

Per risollevare le sorti del GF, i cui ascolti non sono ancora quelli sperati da Mediaset, nella Casa del reality di Alfonso Signorini sono entrati tre nuovi concorrenti: il rugbista Maxime Mbanda, l'attrice Eva Grimaldi e la conduttrice Stefania Orlando. Quest'ultime, pur essendo due volti noti sia nel mondo delo spettacolo che del mondo dei reality show, hanno suscitato la curiosità degli inquilini del Grande Fratello. Orlando, in particolare, è stata tra le vippone più amate della quinta edizione del GFVip, quella vinta da Tommaso Zorzi ed è entrata nella Casa per prima, ieri sera, lunedì 16 dicembre, accolta dall'entusiasmo generale. Eva Grimaldi è stata invece sorpresa da Jessica Morlacchi, sua vecchia amica, nel tugurio, mentre il rugbista Maxime Mbanda ha varcato la soglia della porta rossa per ultimo.

Una volta finita la puntata, che ha visto l'eliminazione di Stefano Tediosi, alcuni degli inquilini hanno commentato l'ingresso delle nuove gieffine e hanno espresso alcune perplessità visto che non hanno idea di chi siano Stefania Orlando ed Eva Grimaldi. Alcuni dei gieffini si sono ritrovati in giardino e hanno scambiato informazioni sulle due nuove vippone. A dialogare c'erano Shaila, Javier, Alfonso e Tommaso: i quattro hanno provato a indovinare che lavoro facessero le due new entry e perché fossero considerate vip. "Ma Eva Grimaldi è un'attrice? Una conduttrice? O una cantante?" ha chiesto Shaila a Javier, dopo che anche Alfonso aveva dichiarato di non sapere chi fosse.

Javier ha stuzzicato Shaila dicendole che forse appartenevano alla stessa categoria professionale. "Quindi è una showgirl" ha subito risposto Shaila, scatenando l'ilarità del pallavolista. "Non facciamo figuracce" ha poi aggiunto Tommaso, quando i ragazzi hanno provato a suggerire di chiedere informazioni alle due vippone.

Le perplessità degli inquilini sono continuate e i concorrenti hanno continuato a giocare a indovinare il lavoro di Stefania Orlando ed Eva Grimaldi: "Sono nel mondo dello spettacolo sicuro" ha ribadito Alfonso D'Apice e stroncando la proposta di Javier di chiedere direttamente alle due vip. "Non chiederesti mai a Enzo Paolo Turchi cosa fai nella vita, no?" ha affermato l'ex protagonista di Temptation Island.

Mentre proseguivano le loro teorie e il modo migliore per formulare le domande giuste aStefania Orlando ed Eva Grimaldi anche Lorenzo Spolverato si è unito al gruppetto di inquilini. E anche a lui è stato chiesto se conoscesse le due new entry. Senza battere ciglio, Spolverato ha snoccialato alcune brevi informazioni su Eva Grimaldi e Stefania Orlando.

Della prima ha raccontato che "è una grande attrice italiana, è sposata con una donna, ma non si definisce lesbica", mentre di Stefania Orlando ha detto che "lavora in tv". La clip con gli inquilini che non sapevano che lavoro svolgessero le due vippone ha fatto il giro del web e ha provocato l'ilarità del pubblico.

