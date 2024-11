Grande Fratello, Giglio sbotta furioso dopo la diretta: "No basta, non ci sto più! Gira tutto intorno a lei"

News VIP

Infastidito e deluso da alcuni avvenimenti e dal comportamento incoerente di Helena Prestes, il giovane concorrente Giglio si è lasciato andare a un duro sfogo nella Casa del Fratello subito dopo la diretta.

L'ultima puntata del Grande Fratello, andata in onda ieri martedì 26 novembre 2024 su Canale 5, ha stravolto gli equilibri della Casa. Subito dopo la diretta, infatti, Giglio ha sbottato furioso sia contro il reality show di Alfonso Signorini che Helena Prestes, accusandola di essere falsa e incoerente.

L'ira di Giglio

Helena Prestes è stata la protagonista assoluta dell'ultima puntata del Grande Fratello. La concorrente brasiliana ha votato per riunire la coppia formata da Shaila Gatta e Lorenzo creando malumore, ha ricevuto la sorpresa della sua amica Dayane Mello ed è stata eletta preferita dal pubblico. Una situazione che non è per niente piaciuta a Giglio che, nella notte, si è scagliato contro la donna, ma anche contro le scelte fatte dal reality show di Canale 5.

Infastidito e furioso per gli avvenimenti della serata, che lo hanno portato a nominare Federica Petagna, Giglio si è lasciato andare a un duro sfogo con i suoi compagni d'avventura in cui ha ribadito il suo pensiero su Helena. Secondo il concorrente, la modella ha preferito anche questa volta fare la vittima e giocare di strategia:

No basta, io non ci sto più! E sto nel mio e non va bene, mi espongo e non vengo considerato. Parlo e mi tolgono la parola, dico la mia e non va bene. Stasera girava tutto intorno a Helena. Poi quella riceve le sorprese, arriva l’amica ed è contenta, poi viene eletta preferita. Può nominarmi e io non posso nominarla, devo nominare Federica che non c’entra nulla. Le cose cambiano e la verità verrà a galla, ma quando? Io devo fare buon viso a cattivo gioco? Allora sarei falso e non lo sono. E poi Luca mi nomina. Vuole farmi del bene? Mi fa inca***re ancora di più. Ora piango tutta la settimana, forse allora verrò considerato. Che si faccia i ca**i suoi adesso.

I concorrenti al televoto

Ma cosa è successo durante la puntata di ieri del Grande Fratello? Alcune coppie, che durante la settimana erano state divise tra la Casa e il tugurio, hanno avuto la possibilità di riabbracciarsi. Con grande sorpresa di tutti, la modella Helena Prestes ha deciso di dare questa possibilità a Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta e toglierla a quella formata da Giglio e Yulia Bruschi. Il motivo? È convinta che il parrucchiere e la toscana non facciano altro che influenzarsi. Il voto di lei ha fatto finire le due coppie in parità e tolto quindi a entrambe la possibilità di riunirsi.

Per quanto riguarda invece la situazione riguardante il triangolo amoroso, Federica Petagna ha deciso di dire addio sia a Stefano Tediosi che Alfonso D'Apice: "Io scelgo di stare con me stessa". Alfonso Signorini ha poi comunicato di aver aperto un sondaggio per capire il parere del pubblico circa la situazione della gieffina. "Volete che Federica resti in Casa da sola senza Stefano e Alfonso e faccia il suo percorso da sola?" Con il 68% dei voti, il pubblico ha risposto "Sì". Stefano, quindi, dovrà trasferirsi in Tugurio e vivere insieme ad Alfonso. Federica riuscirà finalmente a fare chiarezza sui suoi sentimenti?

Spazio poi alle nomination della serata. I concorrenti che sono finiti al televoto sono Helena Prestes, Javier Martinez, Giglio e Federica Petagna. Chi di loro sarà il preferito della Casa? Per scoprirlo non ci resta che attendere la nuova puntata del Grande Fratello, che andrà in onda sabato 30 novembre 2024 in prima serata su Canale 5.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.