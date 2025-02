Grande Fratello, Giglio cerca un confronto con Helena: "Pensi sempre che mi faccia influenzare da altri..." (VIDEO)

News VIP

Al GF, l'interesse improvviso di Javier Martinez per Helena Prestes ha suscitato diverse perplessità, come ha sottolineato Giglio parlando con il pallavolista argentino.

Nella Casa del Grande Fratello non mancano le tensioni tra i gieffini e dopo settimane di silenzio, Giglio ha cercato un confronto con Helena Prestes, sperando di poter appianare le divergenze tra loro. In un confronto anche con Javier Martinez, i due hanno deciso di parlarsi a cuore aperto, rivelando cosa apprezzano e cosa no dei rispettivi modi di fare.

GF, Giglio e Helena a confronto: "Solo perché il mio pensiero è come quello di persone che non ti piacciono..."

Giglio ha deciso di confrontarsi con Helena per appianare alcune delle loro divergenze: insieme a Javier, il gieffino ha ammesso che le sue nomination non sono mai state influenzate dal pensiero di altri concorrenti, come Lorenzo o Shaila, ma che ha sempre avuto un'idea precisa di Helena. "Io penso che tu sia una ragazza trasparente qui dentro e questo a volte ti porta a dire un giorno una cosa, poi il giorno successivo dirne o farne un'altra". La modella brasiliana ha chiesto al pallavolista se fosse così e Javier ha concordato sull'interpretazione di Giglio, affermando che a volte a Helena piace lanciare frecciatine e stuzzicare.

Helena accetta di buon grado questa critica, ma di contro accusa Giglio di averla sempre messa in cattiva luce e di non aver mai provato a chiarire davvero con lei. "Mi hai messo sempre in cattiva luce, se mi dici solo quello che non ti piace di me, non serve a nulla. Io penso che faccio bene a essere diffidente" replica la modella, ma Giglio ribatte che non ha mai avuto ostacoli nel volerla conoscerla meglio, ma Helena gli ricorda che in passato si sono più volte scontrate.

La modella ammette però anche che Giglio abbia molte più qualità di Lorenzo e si sappia mettere in discussione, anche nel suo rapporto con Lorenzo: "Amanda mi ha raccontato che hai avuto una discussione con Lorenzo e lì è uscito il Giglio che penso che tu sia davvero".

GF, Giglio e Helena si chiariscono: "Parla con me, non lasciarti influenzare dagli altri"

Il parrucchiere ha affermato però che Helena lo ha sempre visto "succube" di Lorenzo e senza una propria personalità, mentre non è così e questo è un errore che Helena ha più volte fatto: "Se ti posso dire la mia, mi ha dato sempre fastidio che mi dicessi che mi lasciavo influenzare dagli altri". Però, lo interrompe la modella, lei ha anche compreso subito la sua vera indole e lo ha voluto mettere in guardia dall'influenza negativa di Shaila e Lorenzo.

Giglio ribatte che un pregio e un difetto della modella è che vive a 360°le sue emozioni e che, se da un lato è molto bello, dall'altro, con la convivenza e il contesto del gioco, diventa difficile starle intorno.

"Tu hai un'educazione diversa dalla mia, quindi, è normale che non ci capiamo subito" afferma allora Helena, invitando anche il gieffino a confrontarsi maggiormente con lei."Se lo sentirò, allora, verrò da te e ti parlerò faccia a faccia" dichiara Giglio, suggellando questa promessa con Helena con un abbraccio.

