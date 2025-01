Grande Fratello: Giglio, Alfonso D'Apice e Javier Martinez contro Lorenzo Spolverato: ecco cosa è successo (VIDEO)

News VIP

Commenti al vetriolo su Lorenzo Spolverato nella Casa del Grande Fratello. I concorrenti Giglio, Alfonso D'Apice e Javier Martinez criticano i comportamenti assunti dal modello milanese nei confronti del pallavolista argentino.

Lorenzo Spolverato è uno dei concorrenti più discussi sia dentro che fuori la Casa del Grande Fratello. Il modello milanese, infatti, è finito nel mirino di Giglio, Alfonso D'Apice e Martinez, che non hanno nascosto i loro dubbi e perplessità su di lui e sui comportamenti che sta mettendo in atto da ormai diverso tempo.

Lorenzo al centro delle critiche

A pochi giorni dalla nuova puntata del Grande Fratello, che andrà in onda eccezionalmente martedì 7 gennaio 2025 su Canale 5, Lorenzo Spolverato è finito al centro di numerose polemiche per il comportamento ambiguo messo in atto nella Casa. Con grande sorpresa di tutti, anche Giglio si è scagliato contro il milanese. Parlando con Alfonso D'Apice e Javier Martinez, infatti, il parrucchiere ha spiegato di averlo trovato incoerente: "Non può parlare di coerenza perché non ce l'ha mai avuta".

Secondo Giglio, Lorenzo non può accusare Javier di non aver mantenuto una linea sentimentale e amorosa logica, quando lui è stato il primo ad aver avuto alti e bassi con Shaila Gatta. La situazione è peggiorata quando il modello si è avvicinato per entrare in sauna ma, vedendo lo spazio occupato dai tre concorrenti, è tornato indietro. Un gesto che ha gettato il parrucchiere nella rassegnazione, che ha commentato anche il turbolento rapporto tra l'amico e la ballerina: "Ma vieni dentro...fuori da qui fai come vuoi, qui dentro stiamo tutti insieme. Per me non è sano perché così ti trovi a stare bene con lei, ma a condividere solo il brutto delle dinamiche della Casa".

Un pensiero condiviso da Alfonso, che ha affermato che quando gli Shailenzo sono assieme si limitano a vicenda, e da Javier, che non riesce a capire il motivo del suo accanimento: "Lo mette in difficoltà il fatto che io ci sia. Ma io dico...parlane con me, questa è la grande differenza che c'è tra me e lui". I tre concorrenti hanno poi deciso di terminare la sauna e lasciare la conversazione in sospeso.

Giglio e Shaila a confronto

Giglio è convinto che Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato si stiano isolando un po' troppo dal gruppo e, da amico, ha deciso di farglielo presente: "State sempre insieme voi due e non condividete il tempo con il gruppo". A suo parere, fin dall'inizio della loro frequentazione, entrambi non sono mai stati in grado di riuscire a dedicare il giusto tempo sia alla coppia che agli altri "Secondo me dovete migliorare".

Parole che hanno infastidito la ballerina. Secondo Shaila in molti non comprendono e non apprezzano la sua storia d'amore con Lorenzo: "Siete solo invidiosi del nostro amore. Siamo fantastici". La concorrente campana ha poi confessato di aver preso le distanze da tutti loro in quanto, avendo percepito tanta falsità, ha preferito trascorrere una serata serena in compagnia solo del suo fidanzato: "Io ho libero arbitrio di godermi il mio compagno. Quando c'era Yulia, anche tu eri meno presente".

I due hanno continuato a confrontarsi, non trovando però un punto d'incontro. Se da un lato Shaila ha ribadito il suo punto di vista sulla situazione, dall'altra Giglio non è riuscito a nascondere la sua delusione e il suo dispiacere: ritenendoli suoi amici, si augura che Lorenzo possa cambiare atteggiamento così da poter trascorrere più tempo in loro compagnia.

