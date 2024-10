Grande Fratello, Garrison Rochelle e un'ex allieva di Amici entrano a sorpresa nella Casa (VIDEO)

News VIP

Colpo di scena al Grande Fratello. I concorrenti hanno ricevuto un'inaspettata sorpresa da parte di due volti noti di Amici. Stiamo parlando del coreografo Garrison e della cantante Martina Giovannini, che sono entrati a sorpresa nella Casa insieme a tutto un gruppo di ballerini per esibirsi sulle note di Fame.

Sorpresa nella Casa del Gf

Garrison Rochelle e Martina Giovannini sono entrati inaspettatamente nella Casa del Grande Fratello, sorprendendo tutti i concorrenti. Come riportato da Biccy, lo hanno fatto durante un freeze con tutti i gieffini immobilizzati e stupiti. Il coreografo ed ex professore di Amici, insieme al corpo di ballo di Saranno Famosi, hanno dato il via a un vero e proprio show sulle note di Fame.

Nel gruppo di ballerini che ha accompagnato Garrison è spiccata anche una cantante che ha partecipato alla passata edizione di Amici, ovvero la cantante Martina. Il motivo della loro ospitata, che ha portato una ventata di allegria e spensieratezza nella Casa del Gf, è legata al musical Saranno Famosi – Fame, che l'amato coreografo sta portando in giro per i teatri italiani.

L'emozione di Enzo Paolo Turchi

Tra tutti i concorrenti, non è passata inosservata la commozione di Enzo Paolo Turchi, che ha riconosciuto tanti dei ballerini con cui ha avuto il piacere di lavorare negli anni. Il protagonista della nuova edizione del Grande Fratello ha abbracciato Garrison Rochelle visibilmente commosso e felice di condividere un momento così bello insieme al suo collega. Ricordiamo che la nuova puntata del reality show condotto da Alfonso Signorini andrà in onda lunedì 28 ottobre 2024 in prima serata su Canale 5. Al televoto Amanda Lecciso, Helena Prestes, Jessica Morlacchi, Mariavittoria Minghetti, Giglio e Iago Garcia.

