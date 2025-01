Grande Fratello, frecciatina di Beatrice Luzzi contro Anita Olivieri: ecco la reazione dell'ex gieffina

News VIP

Nel corso della puntata di ieri del GF, Beatrice Luzzi ha lanciato una frecciatina ad Anita Olivieri, ex concorrente con cui ha condiviso l'esperienza nella Casa e con cui non sono mancati gli scontri. Ecco come ha reagito la diretta interessata.

L'antipatia tra Beatrice Luzzi e Anita Olivieri prosegue anche dopo l'esperienza nella Casa del Grande Fratello. L'attuale opinionista del reality show di Canale 5, infatti, durante la puntata in onda ieri sera, lunedì 20 gennaio 2025, non ha mancato di lanciare una frecciatina contro la plurilaureata e, ovviamente, non si è fatta attendere la reazione di Anita Olivieri.

GF, Beatrice Luzzi lancia una frecciatina contro Anita Olivieri

La puntata del Grande Fratello in onda ieri sera su Canale 5 è stata caratterizzata da un inaspettato ripescaggio di sei ex concorrenti, eliminati nel corso di questi mesi, che sono ora nel tugurio della Casa. A decidere chi tra loro meriterà di rientrare ufficialmente nel gioco sarà il pubblico da casa con il televoto. I sei concorrenti in questione sono Iago Garcia, Helena Prestes, Jessica Morlacchi, Federica Petagna, Eva Grimaldi e Michael Castorino.

Per la prima volta nella storia del reality show è stato utilizzato questo meccanismo, che ha scatenato non poche polemiche online perché modifica il regolamento e di fatto rende nulli tutti i precedenti televoti. Ma non è certo la prima volta che il regolamento del GF viene ignorato o violato nel corso di questa edizione. Ne è un esempio anche il bigliettino che Enzo Paolo Turchi ha lasciato nella giacca di Luca Calvani e che riportava un avvertimento (no letto Jessica). Pur avendo confessato di aver violato il regolamento, né Enzo Paolo, né Luca hanno subito alcun provvedimento.

"C'è chi è stato squalificato per molto meno" ha dichiarato in merito Alfonso Signorini, ricordando poi un episodio avvenuto nella precedente edizione e che ha visto protagonista Anita Olivieri. "Io ricordo Anita che non so cosa avesse fatto e che finì al televoto". L'accenno alla sua storica ex "nemica" ha scatenato la risposta di Beatrice Luzzi che ha esclamato "Ma magari l'avessero squalificata, magari".

GF, frecciatina di Beatrice Luzzi contro Anita Olivieri: non si fa attendere la reazione dell'ex gieffina

Tra Anita Olivieri e Beatrice Luzzi non è mai corso buon sangue: nella Casa, durante la precedente edizione del GF i loro scontri hanno tenuto banco per diversi mesi, con gran parte dei gieffini che si è schierato dalla parte di Anita, isolando Beatrice. Anche al di fuori del programma, nei mesi precedenti, non sono mancate frecciatine da parte di Anita verso Beatrice e quest'ultima ha anche commentato la fine della relazione tra Anita Olivieri e Alessio Falsone con una frecciatina social.

In occasione della puntata di ieri, lunedì 20 gennaio, Beatrice ha lanciato una frecciata ad Anita, tirata in ballo da Alfonso Signorini, e quest'ultima non ha mancato di far sentire la sua reazione. Con due diversi interveni social, Anita ha prima postato una sua foto, durante l'esperienza al GF, mentre ride in confessionale e con in sovraimpressione il testo di Shake it off di Taylor Swift.

In un'altra storia Instagram, invece, l'ex gieffina ha pubblicato una sua foto, sempre dal GF, con una frase criptica che per molti è una chiara frecciatina a Beatrice Luzzi: "Quando cadranno queste, cosa pubblicherai su Instagram?" insieme all'emoji delle ciliegie.

