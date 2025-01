Grande Fratello, Federico Chimirri interessato ad Amanda Lecciso? La confidenza a Maxime Mbandà (VIDEO)

News VIP

La new entry del GF, lo chef Federico Chimirri, avrebbe confidato a Maxime Mbandà di essere interessato ad Amanda Lecciso: ecco cosa ha dichiarato!

Lunedì 27 gennaio è andata in onda su Canale 5 una puntata molto attesa del Grande Fratello: il pubblico ha assistito all'eliminazione di Luca Calvani, a un acceso confronto tra Javier, Helena e Zeudi e all'ingresso di tre nuovi concorrenti, tra i quali figurava Federico Chimirri. Lo chef del web ha già dimostrato di avere le idee chiare su alcuni degli inquilini della Casa e in un momento di dialogo con Maxime Mbandà sembra aver confessato di avere un interesse per...Amanda Lecciso.

GF, Federico Chimirri interessato ad Amanda Lecciso? La confessione a Maxime Mbandà

Nonostante Amanda sia stata tacciata da diverse coinquiline di essere anonima, priva di personalità e del tutto ininfluente nelle dinamiche della Casa, la sorella di Loredana Lecciso è in grado di affascinare molti degli inquilini della Casa per i suoi modi pacati ed eleganti.

A manifestare simpatia e interesse per lei in questi mesi sono stati Iago Garcia, Bernardo Cherubini, Maxime Mbandà e ora anche Federico Chimirri! L'ex fidanzato della tronista Giulia Cavaglià è entrato nel reality show condotto da Alfonso Signorini nella puntata di lunedì 27 gennaio e sembra aver già notato le qualità di Amanda Lecciso.

Confrontandosi in sauna con Maxime, lo chef ha confessato al rugbista di trovare Amanda una donna molto bella e intelligente, ma anche che, essendo a conoscenza dell'interesse di Maxime per la showgirl, non vuole intromettersi. "Se lei dovesse mostrare un interesse per te, allora, mi farò da parte" ha dichiarato il rugbista, ma subito Federico lo ha rassicurato.

GF, Federico e Maxime si confrontano su Amanda

Lo chef ammette di trovare Amanda molto simpatica, ma è consapevole dell'interesse di Maxime, che glielo ha fatto notare in maniera scherzosa, perciò non ha intenzione di intromettersi: "Ho un codice, non mi piace fare qualcosa del genere. Ho capito il tuo discorso e ho visto il tuo sguardo quando mi hai detto di Amanda. Nel caso vedessi un passo in avanti da parte sua, allora, forse potrebbe scattare qualcosa. Ma sei mio amico, non ti mancherei di rispetto".

Maxime ha però ribadito che, per quanto gli piaccia Amanda, sa anche che la gieffina ha messo in chiaro che tra loro c'è solo una bella amicizia. Nella scorsa puntata, tra le accuse rivolte alla showgirl c'era proprio quella di aver illuso il rugbista, "gettandoglisi" tra le braccia. Un'accusa che era stata sfata tanto da Amanda quanto da Maxime.

Il rugbista ha perciò invitato Federico Chimirri a non farsi influenzare e che se desidera conoscere meglio la gieffina, allora, dovrebbe farlo: "Sentiti libero, mi sono trovato al tuo posto, so cosa significa. Anche se ci vedi insieme, non lasciarti influenzare". Lo chef lo ringrazia e i due si promettono che, qualora Amanda dovesse manifestare un interesse per uno dei due, allora, il loro rapporto non cambierebbe di certo.

