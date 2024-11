Grande Fratello, Federica Petagna nel caos: la gieffina viene sbugiardata sui social da diversi volti di Temptation Island

News VIP

La gieffina Federica Petagna nega al Grande Fratello di aver avuto un flirt con il tentatore Giovanni De Rosa, provocando la reazione di alcuni ex volti di Temptation Island, che l'hanno sbugiardata sui social.

Federica Petagna è finita al centro di un vero e proprio polverone mediatico dopo l'ultima puntata del Grande Fratello. Il motivo? La gieffina ha negato di aver avuto altre frequentazioni oltre a quella con Stefano Tediosi provocando la reazione di alcuni volti di Temptation Island, che sono intervenuti sui social sbugiardandola.

Federica Petagna viene smascherata sui social

L'ultima puntata del Grande Fratello, andata in onda ieri martedì 12 novembre 2024 su Canale 5, è stata abbastanza tosta per Federica Petagna. La concorrente ha rivisto il suo amato Stefano Tediosi, che le ha subito chiesto spiegazioni circa alcuni rumor che sono circolati nelle ultime settimane. Dai social, infatti, è emerso che la ragazza avrebbe avuto un flirt anche con il cugino di Titty Scialò, Antonio Fico, e con un altro ex tentatore Giovanni De Rosa.

Le accuse mosse da Stefano hanno spiazzato e destabilizzato Federica, che ha negato qualsiasi flirt e cercato di chiarire la sua posizione, ma non ha convinto nessuno. A peggiorare la situazione ci hanno pensato alcuni ex protagonisti di Temptation Island. Primo fra tutti Raul Dumitras che, mentre andava in onda il confronto al Gf, ha sbottato sui social:

Se solo parlassi io…Troppo spesso hanno parlato persone che dovrebbero stare zitte! Mi sono tanto rivisto in Alfonso in alcune cose e mi dispiacerebbe che credesse a queste storielle. Che brutta la falsità. Quando continuo a vedere che vengono premiate falsità, ipocrisia non mi piace. Parlerò se ci sarà da parlare. Ma come sempre io solo faccia a faccia, perché é giusto cosi.

A fargli eco anche Millie Moi, che ha condiviso l'esperienza nel villaggio delle tentazioni insieme a Federica. La protagonista dell'ultima stagione di Temptation Island si è schierata dalla parte di Alfonso D'Apice, dicendosi dispiaciuta perché lo vede ancora innamorato, e rivelato che parlerà solo quando e se sarà il momento di farlo. A cercare di far luce sulla situazione è arrivato uno dei personaggi direttamente coinvolto nella soap, ovvero il cugino di Titty, Antonio Fico:

Il mio intento non è fare hype, parlo solo adesso perché è stato menzionato il mio nome nel programma. Voglio bene a Federica tant’è che le avevo promesso di non dire nulla riguardo tutto quello che è successo tra di noi…ma mentire in questo modo è da persone disoneste. A questo punto confermo che c’è stato un bacio in discoteca e non solo, ci siamo frequentati per settimane.

Stefano sotto accusa

L'ingresso di Stefano Tediosi al Grande Fratello ha stravolto, come prevedibile, le dinamiche del gioco. Neanche il tempo di entrare nella Casa, infatti, che il ragazzo ha subito mosso delle pesanti accuse nei confronti della sua fiamma Federica Petagna, deludendola e destabilizzandola. Un comportamento che non è per niente piaciuto ad Alfonso D'Apice e che è stato duramente criticato sui social anche da diversi volti dell'ultima stagione di Temptation Island.

Dopo aver visto il confronto tra Federica e Stefano, Antonio Maietta e Michele Varriale hanno deciso di intervenire sui social per dire la loro. Senza mezzi termini, i due si sono schierati pubblicamente dalla parte di Alfonso e puntato il dito contro il tentatore di Temptation Island. Anche Alessia Pascarella, ex di Lino Giuliano, ha voluto commentare la vicenda accusando l'ex tentatore di essere interessato solo ed esclusivamente alle telecamere: "Chi dice a Federica che lui non é per niente interessato a lei… ma solo alla tv". Alfonso Signorini informerà la Petagna di quello che sta succedendo fuori le mura del Gf?

