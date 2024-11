Grande Fratello, Federica Petagna ha deciso: l’addio a Alfonso D’Apice è definitivo, ecco perché

News VIP

Nella puntata del Grande Fratello, Federica Petagna ha preso la sua decisione nei confronti di Alfonso D’Apice e Stefano Tediosi. Ecco cosa è successo.

Nella casa del Grande Fratello tiene banco il triangolo nato a Temptation Island e abilmente riproposto su Canale 5 da Alfonso Signorini. Federica Petagna è sempre confusa tra Stefano Tediosi e Alfonso D’Apice nonostante si sia riavvicinata moltissimo al suo ex fidanzato storico, e finalmente prende una decisione ammettendo di voler stare da sola.

Grande Fratello, Federica tra Alfonso e Stefano

Nel villaggio delle fidanzate di Temptation Island, Federica Petagna si è resa conto di volere di più dalla vita e di non essere felice nella relazione con il suo storico fidanzato Alfonso D’Apice. Dopo il falò di confronto che sembrava aver portato al lieto fine, i due si sono lasciati e Federica ha iniziato a conoscere meglio Stefano Tediosi, il tentatore che l’ha affascinata nel programma condotto da Filippo Bisciglia. Alfonso Signorini ha deciso di riproporre questo triangolo infuocato anche nella casa del Grande Fratello e questo ha decisamente confuso Federica. La gieffina, infatti, si è riavvicinata ad Alfonso e tra loro sembrava essere nato nuovamente l’amore ma Federica ha poi confidato di non poter fare a meno dell’attrazione per Stefano.

Quando Alfonso è finito in tugurio, tuttavia, Federica si è ributtata tra le braccia di Tediosi ed eccoci dunque di nuovo al punto di partenza. Nel corso dell’ultima puntata del Gf su Canale 5, Federica ha potuto assistere al confronto tra i due spasimanti che stanno facendo di tutto per conquistarla, un confronto acceso senza esclusione di colpi che ha messo in luce l’impossibilità dei due di diventare amici, e deporre le armi per l’amore dell’armonia generale. Dopo questo confronto, Federica ha incontrato Alfonso che ha avuto il permesso di lasciare il tugurio per qualche minuto e la situazione si è fatta tesa, dato che il partenopeo è rimasto molto deluso dall’atteggiamento della sua ex fidanzata. Ecco cosa si sono detti e la decisione finale di Petagna.

Grande Fratello, Federica ha deciso: farà a meno di Alfonso

Alfonso D’Apice ha raggiunto Federica Petagna nel salone della casa del Grande Fratello e ha voluto spendere due parole sulla situazione che stanno vivendo. L’ex volto di Temptation Island, infatti, ha ammesso di sentirsi confuso dal comportamento della sua ex storica che si è riavvicinata a lui in questi giorni e gli ha fatto credere che sarebbe stato possibile un ritorno di fiamma.

“Mi sono fidato di te, delle parole che mi hai detto. Ci ho creduto e ho messo tutto da parte. Ho fatto finta che non fosse successo nulla. Se io ieri mi sentivo in diritto di sentirmi il tuo fidanzato, è perché tu mi hai detto delle cose importanti. Non ti tengo legata o vincolata a me, io sono più presente perché tu hai detto che vuoi me”.

Federica ha cercato di giustificarsi, dichiarando di non avergli mai detto di averci ripensato totalmente tanto che fino al suo ingresso al tugurio tra loro vi sono stati dei litigi. Petagna, infatti, ha confidato che comunque l’attrazione per Stefano Tediosi continua ed è inevitabile ma ha preso finalmente una decisione. La partenopea, infatti, ha confidato di voler proteggere Alfonso da lei e dalla sua indecisione, e di voler stare da sola. Secondo l’opinionista Beatrice Luzzi questa decisione durerà molto poco, proprio perché Federica non sa stare sola, ma il pubblico l’ha aiutata dato che ha deciso che rimarrà nella casa del Gf da sola per qualche giorno.

