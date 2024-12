Grande Fratello, Federica Petagna "furiosa perché non si aspettava di uscire": il retroscena inedito

News VIP

Federica Petagna non ha preso per niente bene la sua eliminazione dal gioco: ecco cosa è successo subito dopo la diretta del Grande Fratello e cosa avrebbe deciso di fare la giovane una volta ripreso il suo telefono!

L'ultima puntata del Grande Fratello ha visto l'eliminazione di Federica Petagna. Un'eliminazione che ha parecchio infastidito la giovane campana visto che, stando alle ultime indiscrezioni, sarebbe furiosa del fatto che il suo ex fidanzato Alfonso D'Apice sia ancora in gioco e che lei sia dovuta uscire.

Federica Petagna furiosa per la sua eliminazione dal gioco

Nel corso dell'ultima puntata del Grande Fratello, andata in onda lunedì 9 dicembre 2024 su Canale 5, Federica Petagna è stata la meno votata dal pubblico ed è stata costretta ad abbandonare definitivamente il gioco. A commentare l'uscita di scena della giovane ci ha pensato proprio la diretta interessata che, raggiunta dai microfoni del reality show, ha rivelato di essere dispiaciuta per la fine del suo percorso, ma fiera delle consapevolezze raggiunte.

Ma cosa è successo subito dopo la sua eliminazione? Stando a quanto riportato da Deianira Marzano, Federica avrebbe rivelato a una sua amica di essere furiosa e sconvolta del fatto che Alfonso sia ancora dentro la Casa e lei fuori. Non solo. L'ex volto di Temptation Island, che ha vissuto lo stesso destino di Mirko Brunetti, avrebbe tolto il segui alle sue due ex compagne di avventura Millie Moi e Titty Scialò. Le dirette interessate avrebbero ricambiato il gesto:

Federica è furiosa! Ha chiamato la sua migliore amica e ha confessato che non si aspettava proprio di uscire. Quello che le dà più fastidio? Il fatto che, dopo tutta questa esperienza, Alfonso ora stia li grazie a lei, mentre lei è fuori. Una delusione totale! Invece di concentrarsi su cose importanti, la prima cosa che ha fatto è togliere il "segui" a Millie e Titty, come se le figuracce che ha fatto dipendessero da loro. Millie e Titty hanno ricambiato il gesto, chiudendo così il cerchio del teatrino.

Le nuove consapevolezze di Alfonso

Se Federica Petagna ha sbottato furiosa per la sua eliminazione dal gioco, nella Casa del Grande Fratello Alfonso D'Apice sta continuando il suo percorso. Parlando con la ballerina Shaila Gatta, l'ex amato volto dell'ultima edizione di Temptation Island ha ammesso di voler cambiare, di voler crescere. "Forse era destino, doveva andare così" ha rivelato in riferimento alla sua lunga e discussa storia d'amore con la campana "Oggi, finalmente, ho capito che posso stare senza Federica. Spero che lei possa essere felice, ma siamo andati oltre".

Alfonso, però, non sa che Federica è furiosa con lui per come è andata a finire la sua esperienza nel reality show condotto da Alfonso Signorini. Il conduttore informerà il campano di quello che sta succedendo fuori dalla Casa? Gli autori daranno la possibilità alla giovane di varcare la famosa porta rossa per un confronto con il suo ex fidanzato? Per scoprirlo non ci resta che attendere la nuova puntata del Gf, che andrà in onda lunedì 16 dicembre 2024 in prima serata su Canale 5.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.