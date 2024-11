Grande Fratello, Federica Petagna e Alfonso D'Apice si sono baciati! Il gieffino confessa tutto

News VIP

Alfonso D'Apice confessa di essersi baciato con Federica Petagna nella casa del Grande Fratello, prima dell'ingresso in scena di Stefano Tediosi. Ecco cosa ha rivelato.

Alfonso Signorini è riuscito nel suo intento, ovvero quello di portare uno dei triangoli già infuocati dell’ultima stagione di Temptation Island anche nella casa del Grande Fratello. Dopo aver fatto il suo ingresso nella casa più spiata d’Italia, Federica Petagna si è trovata a riabbracciare l’ex fidanzato Alfonso D’Apice, per poi essere sorpresa dall’entrata dell’ex tentatore Stefano Tediosi, con il quale ha avuto un breve flirt. Vedendo il partenopeo pensieroso, alcuni inquilini fanno domande e lui stupisce, ammettendo di ripensare ad un bacio scambiato con Federica pochi giorni prima dell’arrivo di Stefano. Ecco la rivelazione bomba che potrebbe cambiare tutto.

Grande Fratello, Federica tra Alfonso e Stefano

Lino Giuliano ha rovinato i piani di Alfonso Signorini di introdurre un bel triangolo rovente nella casa del Grande Fratello, ma per fortuna l’ultima edizione di Temptation Island gli è venuta incontro, fornendogli nuovo materiale con Federica Petagna, Alfonso D’Apice e Stefano Tediosi. La giovane partenopea ha fatto il suo ingresso in casa pronta a mettersi in gioco, ma ecco che Signorini poche ore dopo le ha fatto trovare una bella sorpresa: anche il suo storico ex fidanzato Alfonso, lasciato dopo un emozionante falò di confronto tra mille polemiche, sarebbe diventato un concorrente ufficiale del GF. È chiaro che Alfonso nutra ancora sentimenti molto forti per Federica, che invece è combattuta tra i vecchi sentimenti e l’abitudine, e la consapevolezza di volere di più dalla sua vita, facendo anche nuove esperienze.

Certo è che Petagna si è data da fare una volta lasciato il reality delle tentazioni condotto da Filippo Bisciglia, abbracciando completamente la nuova vita da single e frequentando anche Stefano, il tentatore che l’ha fatta vacillare all’interno del villaggio delle fidanzate. Mentre sembra che Tedioso abbia una fidanzata e stia mentendo, prendendo in giro un po’ tutti per riuscire ad apparire in tv, Alfonso non si è arreso e l’ingresso in scena di Stefano, invece di abbatterlo, gli ha dato nuova carica per corteggiare Federica. Nelle ultime ore, tuttavia, alcuni inquilini hanno notato il partenopeo particolarmente pensieroso e lui ha deciso di aprirsi, confessando un bacio con Federica avvenuto proprio a ridosso dell’entrata del rivale. Ecco cosa ha detto.

Grande Fratello, Alfonso e Federica si sono baciati in Casa!

Nelle ultime ore, Alfonso D’Apice ci ha servito il colpo di scena che tutti bramavano, una confessione che rimette tutto in gioco e, soprattutto, pone la sua relazione con Federica Petagna sotto un’altra luce. La partenopea, nonostante abbia cercato di chiarire in ogni modo con Alfonso tenendo al loro rapporto anche ora che non sono più una coppia ufficiale, è apparsa determinata a lasciarlo andare e non tornare con lui nell’immediato futuro. Peccato che, come racconta proprio l’ex protagonista di Temptation Island, abbia scambiato un bacio appassionato con Alfonso poco prima dell’ingresso nella casa del Grande Fratello di Stefano Tediosi. Quando Jessica Morlacchi ha chiesto ad Alfonso il motivo del suo malumore, attribuendo il cambiamento repentino alla presenza di Stefano con il quale si è già ampiamente scontrato, lui ha confidato che il motivo era ben altro.

“Non voglio aprire altri argomenti per non mettere in difficoltà lei. Se ci siamo baciati?Io do valore alle cose, ed è ovvio che sono un po’ spiazzato. Però non voglio che esca fuori perché non voglio mettere in cattiva luce lei. Dov’è successo? Qui a letto sotto le coperte, è stata lei a baciarmi. Adesso capite perché ieri mi ero un po’ arrabbiato e poi mi sono isolato”.

La confessione di Alfonso ha lasciato tutti senza parole, compresa Morlacchi che ha criticato duramente Federica per averlo baciato e poi essere tornata velocemente tra le braccia di Stefano, facendo intendere di essere presa dall’ex tentatore. Cosa accadrà ora? Senza dubbio Alfonso Signorini indagherà sulla questione nella nuova puntata del Grande Fratello, mentre noi ci chiediamo quando il presentatore intende mettere Tediosi con le spalle al muro e affrontare la realtà del fatto che fosse fidanzato, e abbia mentito a tutti, redazione di Maria De Filippi compresa.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello .