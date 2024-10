Grande Fratello, Federica Petagna di Temptation Island è una nuova concorrente: ecco quando entrerà in Casa

News VIP

Dopo l'esperienza di Temptation Island, Federica Petagna è una delle concorrenti ufficiali del GF. Ecco quando entrerà nella Casa!

Dopo Temptation Island, per Federica Petagna si sono aperte le porte, anzi la porta rossa, della Casa del Grande Fratello. Negli ultimi giorni si sono rincorsi diversi rumors sulla possibile entrata dell'ex protagonista del docu-reality di Canale5 nel programma condotto da Alfonso Signorini e, nelle scorse ore, è arrivata la conferma.

GF, Federica di Temptation Island sarà una nuova gieffina: ecco quando entrerà

La conferma è stata riportata in anteprima da Fanpage.it che ha svelato anche la data dell'entrata di Federica Petagna nella Casa del GF. L'ex protagonista di Temptation Island è tornata in tv di recente, a Uomini e Donne per un confronto con l'ex fidanzato Alfonso D'Apice, con cui ha avuto una relazione di 9 anni, terminata dopo il programma di Filippo Bisciglia. Dal confronto con l'ex fidanzato è emerso che Federica sembra aver voltato già pagina e starebbe frequentando Stefano, il tentatore a cui si è avvicinata nella trasmissione.

Per lei, ora, si aprono le porte anche di un altro programma Mediaset: secondo Fanpage.it, infatti, la nail artist entrerà al GF nella puntata di lunedì 28 ottobre 2024. Di recente, infatti, Federica avrebbe sostenuto i provini per partecipare al programma e "dopo aver convinto autori e addetti ai lavori, si è guadagnata l'ingresso nella Casa".

Stando ad alcune teorie che sono iniziate a circolare sul web, l'ingresso di Federica nella Casa potrebbe anticipare anche quello dello stesso Alfonso D'Apice e di Stefano Tediosi, il tentatore con cui ha iniziato a frequentarsi. Questa dinamica, infatti, è stata ricreata già nella precedente edizione con il triangolo Mirko-Perla-Greta e gli autori del GF speravano di riprodurla con l'ingresso di Lino Giuliano, che aveva intrapreso una conoscenza con Maika Randazzo, ma che è stato poi squalificato prima di entrare nella Casa.

Federica Petagna e Alfonso D'Apice a confronto: "Non sentivo più quel posto come casa nostra"

Nel corso del confronto andato in onda a Uomini e Donne ieri, giovedì 24 ottobre 2024, Federica Petagna ha rivisto Alfonso D'Apice per la prima volta dalla fine di Temptation Island e dalla decisione di interrompere la sua relazione, durata 9 anni, con lui. In studio, alla presenza di Filippo Bisciglia e Maria De Filippi, la nail artist ha rivelato che, dopo che Alfonso non era riuscito a contattarla, aveva iniziato a chiamare i suoi famigliari, ben sapendo che l'ex fidanzata non era più interessata a vederlo.

Quando Alfonso è scoppiato a piangere e ha dichiarato che era tornato nella casa in cui avevano convissuto e non trovarla lì era stato un colpo al cuore, Federica aveva ammesso che non poteva considerare più quel luogo come casa e per questo motivo non vi avrebbe fatto ritorno. Petagna ha anche ammesso di aver avuto molta ansia per il comportamento tossico e possessivo di Alfonso nei suoi confronti:

"Dal momento in cui io lascio Alfonso, penso di essere finalmente libera di fare ciò che voglio. Lui, dopo non so quanti giorni, fa una chiamata ai miei genitori perché capisce che su di me non ha più il potere su alcune cose. Quindi se ormai noi ci siamo lasciati e nonostante ciò tu fai questa cosa, pensa che puoi fare quando torniamo insieme. Ogni volta che ci vedevamo lui mi diceva: “Sei mia” e io stavo male e cercavo di fargli capire che non lo amavo più dicendogli che non volevo stare con lui, che non ce la facevo a tornare a casa"

