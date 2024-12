Grande Fratello, Federica Petagna contro Zeudi Di Palma: "Non mi piace ciò che dice!" (VIDEO)

News VIP

Zeudi Di Palma, nuova concorrente del GF, ha scatenato il fastidio di Federica Petagna con alcune sue dichiarazioni. Ecco cosa è successo.

L'ingresso nella Casa del Grande Fratello di Zeudi Di Palma non sembra essere stato apprezzato da Federica Petagna. La gieffina, infatti, non ha nascosto un certo fastidio nei confonti della nuova inquilina, a causa del suo comportamento.

GF, Federica Petagna contro Zeudi Di Palma: "Appena entrata ha lanciato frecciatine"

Che sia una leggera antipatia dovuta ai trascorsi con Alfonso D'Apice o davvero un reale fastidio per l'atteggiamento che Zeudi Di Palma ha adottato da quanto è entrata al GF, Federica Petagna non sembra nutrire molta simpatia per l'ex Miss Italia. L'onicotecnica ha discusso della nuova inquilina con Lorenzo Spolverato e non ha nascosto di non avere un'opinione positiva sulla nuova gieffina di questa edizione.

Zeudi Di Palma ha varcato la porta rossa del reality di Canale 5 nella puntata di lunedì 2 dicembre: ad annunciarla, per volere di Alfonso Signorini, è stato Luca Calvani, che ha letto su di lei una breve identikit. Zeudi, all'insaputa di molti dei gieffini, aveva avuto questa estate, dopo la parentesi di TI, un breve flirt con Alfonso D'Apice, che l'ha presentata come una "amica". Il suo arrivo non ha modificato i rapporti tra D'Apice e Federica, dato che nel giro di qualche giorno i due hanno deciso di chiudere definitivamente la loro storia e Federica ha voltato pagina con Stefano Tediosi.

L'onicotecnica ha deciso di confrontarsi con Lorenzo e gli ha espresso la sua perplessità sul comportamento di Zeudi: secondo la gieffina, infatti, fin dal suo ingresso l'ex Miss Italia non ha mancato di lanciarle frecciatine e anche se ha ammesso di essere lì solo per seguire il suo percorso, secondo Federica, non è così: "A cena ha detto che vuole seguire il suo percorso, ma il giorno dopo già si lamentava di Pamela perché diceva che l'aveva messa a posto, dopo che Zeudi aveva commentato il rapporto tra me e Alfonso. Pamela l'ha trovata fuori luogo".

GF, Federica Petagna critica Zeudi Di Palma: "Non è nessuno, ma si permette di parlare"

Lorenzo ha provato a indagare sul fastidio di Federica per Zeudi, chiedendole se si fossero mai viste prima, dato che anche l'ex Miss aveva già espresso un'opinione molto forte su di lei: "Secondo lei ti piace ancora Alfonso". A queste parole, Federica non ha trattenuto una certa stizza e ha replicato che non erano altro che provocazioni.

La gieffina ha rimarcato che la sua non è gelosia per il rapporto passato tra Alfonso e Zeudi, ma fastidio perché l'ex Miss Italia non conosce davvero né lei, né la sua passata storia con D'Apice e non ha il diritto di commentarla:

"La nostra è stata una storia di 8 anni, tu non sei nessuno per parlare, non ne hai diritto"

"Non vuole far altro che provocare, ma non è gelosia da parte mia, mi infastidisce solo come si comporta" ha poi concluso Federica.

Scopri le ultime news su Grande Fratello