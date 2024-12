Grande Fratello, Federica Petagna confessa: "Alfonso D'Apice mi condiziona tantissimo" (VIDEO)

News VIP

Federica Petagna a cuore aperto con Pamela Petrarolo al Grande Fratello: la giovane concorrente esprime la sua felicità per l'equilibrio ritrovato nella Casa senza Alfonso D'Apice e per sentirsi finalmente libera di essere ciò che desidera.

Stasera, lunedì 2 dicembre 2024, su Canale 5 andrà in onda una nuova e imperdibile puntata del Grande Fratello. Tra i concorrenti al televoto anche Federica Petagna che, nelle ultime ore, si è lasciata andare a uno sfogo con Pamela Petrarolo in cui ha ammesso di sentirsi finalmente libera di essere ciò che desidera.

Federica sempre più lontana da Alfonso

Federica Petagna ha passato la settimana da sola nella Casa del Grande Fratello, lontana da Alfonso D'Apice e Stefano Tediosi. Una situazione che le ha permesso di ascoltarsi e capire realmente cosa e chi vuole accanto a lei. Parlando con Pamela Petrarolo, la giovane concorrente campana ha espresso la sua felicità per l'equilibrio ritrovato, spiegando che anche solo uno sguardo del suo ex fidanzato riusciva a destabilizzarla:

"Mi servivano tantissimo questi giorni. Mi sto rendendo conto di stare molto meglio. Alfonso mi condiziona tantissimo. Devo cercare di avere un distacco da lui" ha dichiarato Federica, ammettendo di aver preso consapevolezza del peso che ha assunto il rapporto con Alfonso, a prescindere dalla presenza di Stefano "Mi sentivo esasperata dalla sua ricerca continua di un confronto, quando non avevo più nulla da dire. Ora ho bisogno di leggerezza e spensieratezza".

Dopo aver ascoltato le parole dell'ex volto dell'ultima stagione di Temptation Island, Pamela ha rivelato il suo pensiero sul triangolo amoroso nato al Gf, ammettendo di trovare Federica cambiata da quando è sola: "Da quando sei qui da sola, sei un'altra ragazza. Piano piano passa tutto, l'importante è che tu decida per quello che ti fa stare bene". Parole che hanno colpito la giovane, che ha subito risposto: "Mi sento proprio bene. Mi sento libera di fare ciò che voglio". Cosa succederà stasera quando i concorrenti verranno riuniti? La ragazza resterà ferma sulla sua posizione o deciderà di scegliere una volta per tutte con chi passare le sue giornate nella Casa?

Televoto flash al Gf stasera

La nuova puntata del Grande Fratello si prospetta ricca di colpi di scena. Secondo quanto riportato da Deianira Marzano sui social, gli autori del popolare reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini starebbero pensando di introdurre un televoto flash. Una decisione che potrebbe avere delle conseguenze significative, come un’eliminazione immediata o altre ripercussioni per il concorrente coinvolto.

Al Grande Fratello, gli autori stanno valutando se sottoporre un concorrente a un televoto flash! [...] In passato, il programma ha utilizzato il televoto flash per determinare finalisti o eliminare concorrenti inaspettatamente.

Non solo. Per cercare di risollevare gli ascolti drammatici del programma, gli autori avrebbero pensato di integrare il cast dell'attuale edizione con nuovi ingressi. Tra coloro che potrebbero varcare la famosa porta rossa nel corso della prossima diretta ci sarebbero un'ex corteggiatrice di Uomini e Donne e il fratello del cantante Lorenzo Cherubini, l'ex Miss Italia Zeudi De Palma, Maria Monsè con la figlia.

Ricordiamo che i concorrenti al televoto sono: Stefano Tediosi, Giglio, Federica Petagna e Javier Martinez. L'appuntamento è per stasera, lunedì 2 dicembre 2024, alle 21.40 su Canale 5.

