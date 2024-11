Grande Fratello, Federica Petagna bacia ancora Alfonso D'Apice e dice addio a Stefano Tediosi (VIDEO)

News VIP

Colpo di scena nella Casa del Grande Fratello. A poche ore dalla nuova puntata del reality show di Canale 5, la discussa gieffina Federica Petagna si è lasciata andare con Alfonso D'Apice e deciso di chiudere la sua frequentazione con l'ex tentatore di Temptation Island, Stefano Tediosi.

Il dolce bacio tra Federica e Alfonso

Domani, sabato 23 novembre 2024, in prima serata su Canale 5 andrà in onda una nuova puntata del Grande Fratello. Nell'attesa, nella Casa, Federica Petagna e Alfonso D'Apice si sono lasciati andare a sguardi complici e abbracci sotto la pioggia, cantando insieme “Mille giorni di me e di te” di Baglioni. Nel giro di poco tempo, il momento si è trasformato in un appassionato bacio, che ha suggellato la loro ritrovata vicinanza.

Sorpresi e felici per loro, gli altri inquilini del reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini hanno iniziare a esultare con entusiasmo e affetto, mentre Alfonso e Federica, visibilmente emozionati, hanno condiviso altri gesti di tenerezza prima di riunirsi al gruppo. Sarà l'inizio di un ritorno di fiamma o, come diceva Beatrice Luzzi nel corso dell'ultima diretta, la giovane campana si è riavvicinata perché ha capito che il suo ex fidanzato è un concorrente forte?

Federica chiude con Stefano

Il bacio scattato tra Alfonso D'Apice e Federica Petagna nella Casa del Grande Fratello, ovviamente, non è passato inosservato a Stefano Tediosi, che non è riuscito a nascondere il suo dispiacere e la sua delusione. Sentendosi in dovere di dargli delle spiegazioni, la giovane campana ha poi deciso di affrontare il tentatore dell'ultima stagione di Temptation Island e prendere una decisione inaspettata, ovvero quella di interrompere la loro frequentazione.

"Ci credevo, è normale che ora sto così" ha confessato Stefano che avrebbe voluto conoscere meglio Federica, condividere più momenti con lei, così da poter gestire meglio la situazione che si è venuta a creare "Il tempo non è stato dalla nostra parte". "Io mi ricorderò sempre del fuori però voglio vederti scherzare e ridere" ha prontamente replicato Federica, speranzosa nel fatto che lui possa tornare a divertirsi all'interno della Casa del Gf senza farsi turbare troppo dalle sue sofferenze "Mi dispiace".

La conversazione tra Federica e Stefano, fatta di silenzi e sguardi intensi, si è conclusa con un abbraccio di saluto. Qualche altro bacio e poi la fine. Le strade dei due ex protagonisti dell'ultima stagione di Temptation Island sembrano essersi divise. La gieffina ha deciso di tornare una volta per tutte tra le braccia del suo ex Alfonso? Per scoprirlo non ci resta che attendere la nuova puntata del Gf, che andrà in onda domani in prima serata su Canale 5.

