Grande Fratello, Federica in lacrime per le nomination ricevute e le accuse di Stefano: "Mi hanno deluso tutti" (VIDEO)

La giovane Federica Petagna si lascia andare a un duro sfogo con Shaila Gatta dopo la puntata del Grande Fratello per le nomination ricevute e il comportamento assunto da Alfonso D'Apice e il tentatore Stefano Tediosi nei suoi confronti.

Le nomination ricevute durante l'ultima puntata del Grande Fratello hanno letteralmente destabilizzato Federica Petagna. L'ex volto di Temptation Island, infatti, si è lasciata andare a uno sfogo dopo la diretta in cui non è riuscita a nascondere il suo dispiacere anche per le accuse mosse da Alfonso D'Apice e Stefano Tediosi nei suoi confronti.

La delusione di Federica

L'ultima puntata del Grande Fratello, andata in onda ieri martedì 12 novembre 2024 su Canale 5, è stata ricca di sorprese e colpi di scena. Il coreografo Enzo Paolo Turchi ha deciso di abbandonare definitivamente il reality show e nella Casa ha fatto il suo ingresso Stefano Tediosi, che ha subito accusato Federica Petagna di essersi frequentata anche con un altro tentatore di Temptation Island. Accuse che hanno spiazzato la gieffina e infastidito Alfonso D'Apice, che non ha perso l'occasione di stuzzicare il suo rivale in amore.

Scombussolata e affranta, sia per il comportamento assunto da Stefano nei suoi confronti che per le numerose nomination ricevute in diretta, Federica si è appartata in piscina con Shaila Gatta per confrontarsi con lei e lasciare andare le sue emozioni. Riguardo l'accusa di Tediosi per aver frequentato anche un altro tentatore, la gieffina ha ammesso di essere rimasta delusa e di non fidarsi più come prima di lui: "Non sto capendo niente, mi hanno deluso tutti quanti, tutti".

I consigli di Shaila Gatta

Dopo essersi difesa dalle accuse e chiarito la sua posizione nei confronti sia di Stefano Tediosi che di Alfonso D'Apice, Federica Petagna ha parlato delle nomination ricevute durante l'ultima puntata del Grande Fratello, rivelando di esserci rimasta molto male. "Ci tenevo alle persone che mi hanno nominato" ha dichiarato con rammarico. A cercare di consolarla e spronarla ad andare avanti ci ha pensato Shaila Gatta, che l'ha invitata a ragionare e aprire gli occhi sulle persone che ha intorno.

"Tu hai venti anni e ti comporti da donna con gli attributi. Sei una ragazza sensibile e piena di valori. Queste sono cose che ti fortificano. Non sei sola" le ha confessato Shaila esprimendole tutta la stima che prova nei suoi confronti. Federica seguirà i consigli della sua amica? Ricordiamo che la giovane e bella concorrente campana è finita al televoto insieme a Lorenzo Spolverato, Amanda Lecciso e Luca Calvani. Il pubblico la salverà o deciderà di eliminarla dal gioco proprio come ha fatto l'anno scorso con Mirko Brunetti? Staremo a vedere.

