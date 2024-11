Grande Fratello, Federica e Stefano a confronto: "Se avessi saputo che c'era un triangolo di mezzo, allora io..."

News VIP

Dopo l'incontro con Antonio Fico e la conferma del flirt con Federica Petagna, la gieffina e l'ex tentatore Stefano Tediosi hanno deciso di parlarsi a cuore aperto e confrontarsi.

Nella puntata del Grande Fratello andata in onda ieri sera, martedì 19 novembre, Federica Petagna si è trovata faccia a faccia con Antonio Fico, il cugino di Titty Scialò, con cui l'ex protagonista di Temptation Island avrebbe avuto un flirt. Dopo la diretta su Canale 5, l'onicotecnica si è poi confrontata con Stefano Tediosi, tentatore del programma con cui Federica aveva deciso di intraprendere una conoscenza.

GF, Federica Petagna e Stefano Tediosi a confronto dopo l'incontro con Antonio Fico

In giardino con Clayton Norcross, Stefano Tediosi e Federica Petagna hanno discusso di quanto accaduto in puntata e l'ex tentatore ha ammesso che, se avesse saputo che Federica era coinvolta anche con altre persone ed era così confusa, allora, non avrebbe tentato di conoscerla maggiormente: "Ho deciso di avere una relazione con lei perché non pensavo ci fosse un triangolo. Se sapevi, nella tua testa, che c'erano determinate situazioni, perché mi hai tirato dentro?".

"Per me c'eri soltanto tu" ha ribadito Federica, ma all'ex tentatore questa affermazione non era più sufficiente: Stefano ha ammesso che non ha più molta fiducia in Federica e che ora lei sta solo pensando a come "uscire il più pulita possibile" da questa situazione. L'ex tentatore ha aggiunto che, se non fossero entrati al GF, probabilmente, per lui, avrebbero intrapreso una vera relazione, ma che non crede che anche Federica sia della stessa opinione.

L'onicotecnica ha, invece, ribadito che il comportamento di Stefano da quando è entrato nella Casa non le sta piacendo e che l'ha spinta a riavvicinarsi ad Alfonso D'Apice. Il tentatore allora ha commentato che evidentemente lei ha già deciso che non vuole qualcuno come lui nella sua vita, ma Federica ha replicato che a causarle dubbi sono i suoi atteggiamenti nel reality condotto da Signorini. "Non mettere in dubbio ciò che abbiamo avuto quando eravamo fuori" ha poi concluso infastidita.

GF, il confronto tra Federica e Antonio: "Stai qui solo per i tuoi 5 minuti di visibilità"

Ieri sera, al GF, Federica ha incontrato Antonio Fico, che nei giorni scorsi aveva rivelato che tra lui e l'onicotecnica c'erano stati diversi baci e non solo. Il cugino di Titty Scialò è stato immediatamente accusato da Federica di essere lì solo per i suoi 5 minuti di visibilità: "Sei qua solo perché volevi i tuoi cinque minuti di visibilità, ora li hai avuti" ha dichiarato Federica, mentre Antonio ribadiva che non ha apprezzato che lei abbia definito il loro flirt solo come causato da un momento di "ubriachezza". E, infatti, in maniera ironica ha aggiunto: "Evidentemente, sei stata ubriaca per tre settimane", lasciando così intendere che ciò che avevano vissuto doveva essere stato più di qualche serata.

Messa alle strette da Alfonso Signorini, Federica ha ribadito che lei e Antonio si sono visti soltanto qualche sabato, mentre l'imprenditore ha subito replicato che non era vero e che anche il venerdì e la domenica avevano trascorso diversi momenti insieme. La discussione è stata interrotta da Alfonso D'Apice, che è intervenuto - da perfetto cavalier servente - per difendere Federica dal freddo (portandole un cappotto) e dalle parole di Antonio.

Tra i due ragazzi sono volate parole grosse e la sceneggiata, che risultava incomprensibile anche a Signorini, è proseguita finché Fico non è stato invitato a lasciare il programma, tra le urla di scherno degli altri gieffini, che si sono schierati a favore di Federica.

