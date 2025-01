Grande Fratello, faccia a faccia tra Lorenzo Spolverato e Javier Martinez dopo la diretta: "Ti piace fare lo show!"

News VIP

Subito dopo la puntata del Grande Fratello, Lorenzo Spolverato ha deciso di affrontare Javier Martinez per cercare di appianare una volta per tutte il loro turbolento rapporto.

Nuovo faccia a faccia nella Casa del Grande Fratello tra Javier Martinez e Lorenzo Spolverato. Per quanto ci provino, i due giovani concorrenti del reality show condotto da Alfonso Signorini non riescono proprio a trovare un punto d'incontro per andare d'accordo, e le loro nomination ne sono la dimostrazione.

Lorenzo Spolverato e Javier Martinez a confronto

Nel corso dell'ultima puntata del Grande Fratello, andata in onda ieri su Canale 5, Javier Martinez ha nominato Shaila Gatta. Una nomination che ha infastidito Lorenzo Spolverato che, subito dopo la diretta, ha cercato un confronto con il pallavolista argentino. Il motivo? Il modello milanese non riesce a comprendere come sia possibile che nomini sempre e solo lui e la ballerina: "Ma se io e lei fossimo immuni a cosa ti aggrappi?".

Senza troppi giri di parole, Javier ha confessato che, se loro fossero immuni, si troverebbe in difficoltà. Stuzzicato da Lorenzo, l'argentino ha poi ribadito di non amare i suoi modi di fare, troppo spettacolari e rivelato di non riuscire a capire come mai sia un problema il fatto che lui vada d'accordo con la maggior parte dei concorrenti nella Casa:

Ti sembra normale parlare davanti a tutti? Non mi danno fastidio, ma sei arrivato con questa aria da sfida, mi innervosisce la tua strafottenza...parti malissimo. Potevi prendermi da parte, come faccio io di solito...non fare lo show...ti piace fare lo show a te, mi sono stancato anche di dirtelo. Perché deve essere vista male la cosa che io vado d'accordo con tutti?

Javier e Lorenzo: tra accuse e provocazioni

Dopo aver ascoltato il punto di vista di Javier Martinez, Lorenzo Spolverato gli ha rivelato il motivo per cui non crede ai suoi rapporti nati nella Casa del Grande Fratello: "Questa cosa non è vista male, ma è vero? Io ti critico perché sono dentro a un reality e sono pagato per farlo. Tu critichi me e Shaila, ma di chi ti interessa davvero? Tu stai giocando, lo sai e sai anche che sei molto forte, ma lo fai a carte coperte". La provocazione del concorrente milanese ha provocato la reazione immediata del pallavolista argentino, che ha dichiarato di star facendo il suo stesso gioco.

Non solo. Javier ha anche confessato che non avrebbe nominato Lorenzo perché non gli è per niente piaciuto l'accanimento del guru nei suoi confronti, ha aggiunto di non ritenerlo cattivo, ma semplicemente interessato alle telecamere e a fare spettacolo:

Sei bravo. Non ho mai detto che sei cattivo. Io stasera non ti avrei manco nominato perché mi ha fatto inca**are l'accanimento nei tuoi confronti e non mi è piaciuto per niente [...] Io gioco qui dentro? Io gioco a carte scoperte proprio come te. Dici a tutti le stesse cose...Perché non accetti il fatto che non siamo compatibili Lollo?

Il comportamento di Javier ha spiazzato Lorenzo che, dopo aver chiarito la sua posizione e ottenuto le risposte che voleva, ha abbandonato la conversazione: "Io lo accetto, ma vado oltre. Abbiamo finito". La seduta è sciolta, i due concorrenti si sono allontanati lasciando i loro compagni di avventura in salone.

