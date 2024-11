Grande Fratello, ex volto di Temptation Island elogia Alfonso D'Apice e lancia una velenosa frecciata a Federica Petagna

News VIP

L'ex protagonista della stagione estiva di Temptation Island, Alex Petri, rompe il silenzio e commenta la decisione di Alfonso D'Apice e Federica Petagna di rimettersi in gioco nella Casa del Grande Fratello.

Federica Petagna e Alfonso D'Apice sono, al momento, i concorrenti più discussi e chiacchierati del Grande Fratello. A commentare il loro percorso nella Casa ci ha pensato Alex Petri che, in un'intervista rilasciata a Casa Lollo, ha lanciato una velenosa frecciata all'ex protagonista dell'ultima stagione di Temptation Island.

Alex Petri e le critiche a Federica Petagna

Manca poco alla nuova e attesissima puntata del Grande Fratello, che andrà in onda martedì 12 novembre 2024 in prima serata su Canale 5 e vedrà l'ingresso di Stefano Tediosi. Dopo Alfonso D'Apice, anche l'ex tentatore di Temptation Island entrerà nella Casa per ritrovare Federica Petagna. Cosa succederà tra i tre? A dire la sua è arrivato Alex Petri che, in un'intervista rilasciata ai microfoni di Casa Lollo, ha elogiato il ragazzo e criticato la campana:

Alfonso ho avuto il piacere di conoscerlo in un locale e mi è sembrato un ragazzo dolce, bravo. Penso abbia sofferto molto per il discorso di Federica, si vede dai suoi occhi però io lei non la conosco. L’impressione che mi ha dato è che vuole fare il percorso che vogliono fare tante che entrano lì dentro cioè di andare oltre un discorso di capire se voglio stare con il mio fidanzato o meno, piuttosto quanto voglio andare avanti in tv e quante cose voglio fare in tv.

Restando in tema Temptation Island, Alex ha svelato come stanno realmente le cose con la sua ex Vittoria Bricarello e chiarito una volta per tutte la sua posizione nei confronti di Maika Randazzo. Il motivo? Rumors degli ultimi giorni vedevano Petri in una relazione con l’ex tentatrice di Lino Giuliano. Non solo. Alex ha detto la sua anche sugli scontri social tra la single e Alessia Pascarella:

Con Maika da quando siamo usciti da lì abbiamo legato molto, io sono andato a Roma da lei, con le sue amicizie e ad oggi abbiamo un bellissimo rapporto di amicizia e confidenza. Lei è anche stata qui da noi. Lino è un mio amico e non voglio parlare male di Alessia, ma anche lei nei miei confronti non si è comportata bene. Una volta fece una storia contro di me solo perché attaccai il trono di Martina De Ioannon. Sta sempre a sminuire gli altri poi ognuno si prende le proprie responsabilità.

Guai in vista per Federica

Federica Petagna è finita al centro del gossip per una rivelazione inaspettata fatta da un ex tentatore di Temptation Island. Stiamo parlando di Giovanni De Rosa che, in un'intervista rilasciata a Lorenzo Pugnaloni, ha confessato di aver frequentato la nuova concorrente del Grande Fratello dopo la fine della sua relazione con Alfonso D'Apice. Non solo. Stando alle parole del ragazzo, Stefano Tediosi sarebbe all’oscuro di tutto! Cosa succederà ora visto anche l'imminente ingresso di Tediosi nella Casa? Una cosa è certa: Alfonso Signorini non perderà l'occasione di approfondire la situazione e per la campana le cose non si metteranno per niente bene! L'appuntamento è per il prossimo martedì 12 novembre 2024 in prima serata su Canale 5.

