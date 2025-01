Grande Fratello, ex vincitore dell'Isola dei Famosi contro Helena Prestes: "L'ho difesa, ma ora..."

News VIP

Un ex vincitore dell'Isola dei Famosi si è scagliato contro il comportamento di Helena Prestes al Grande Fratello.

Helena Prestes è una delle concorrenti del Grande Fratello, ma la modella brasiliana non è certo nuova ai reality: qualche anno fa ha infatti preso parte sia a Pechino Express sia all'Isola dei Famosi ed è proprio un ex vincitore di quest'ultimo programma, che ha condiviso con Helena l'esperienza in Honduras, a scagliarsi contro di lei e le recenti vicende di cui è stata protagonista.

GF, Marco Mazzoli si scaglia contro Helena Prestes: "Imbarazzante"

Helena Prestes è tornata nella Casa del GF grazie al ripescaggio di lunedì 20 gennaio e, ora, si trova nel tugurio, insieme ad altri 5 ex gieffini, in attesa del verdetto finale del pubblico. Per sapere se effettivamente la modella brasiliana farà ritorno nel gioco dovremo aspettare la puntata di domani, giovedì 23 gennaio, ma nel frattempo, non sono mancati i commenti sulle vicende che hanno visto protagonista l'ex naufraga.

in particolare, contro di lei si è schierato anche Marco Mazzoli, ex vincitore dell'Isola dei Famosi, che ha condiviso con la modella l'esperienza in Honduras. Mazzoli ha ammesso di aver cambiato idea su Helena e che, se durante l'Isola aveva deciso di difenderla dalle critiche degli altri concorrenti, ora guardando il suo comportamento nella Casa più spiata d'Italia non poteva far a meno di concordare con chi l'aveva accusata di essere una provocatrice e una persona problematica.

Durante una puntata di Zoo 105, l'ex vincitore dell'Isola è tornato a parlare di Helena, con cui in Honduras aveva avuto diversi confronti. La modella, all'epoca, aveva sottolineato che Mazzoli era stato apprezzato e amato da tutti fin dalla prima puntata e questo l'aveva portato in finale, ma si augurava che potesse imparare ad apprezzare anche lei, conoscendola fuori dal reality.

GF, l'ex vincitore dell'Isola dei Famosi, Marco Mazzoli, contro Helena Prestes

A Zoo 105, Marco Mazzoli ha espresso la sua opinione su Helena Prestes, dopo le ultime vicende di cui è stata protagonista. La modella brasiliana è stata eliminata in seguito a una violenta lite con Jessica Morlacchi, culminata con il lancio di un bollitore, che aveva costretto il GF a mandare lei e altre due concorrenti a un televoto d'ufficio. La votazione del pubblico aveva poi portato all'eliminazione della modella, che è stata poi ripescata nella puntata di lunedì 20 gennaio.

Su Helena, l'ex vincitore dell'Isola dei Famosi ha espresso un'opinione molto dura, dichiarando che "di lavoro litiga con le persone dentro i reality" e sembrando quindi concorde con chi l'aveva definita una provocatrice seriale (come Jessica Morlacchi). Lo speaker radiofonico ha ammesso di non aver seguito tutta la vicenda che ha visto protagonista la modella, ma che gli sono bastati pochi minuti per definire tutto molto "imbarazzante" e chiedere alla moglie di cambiare canale:

"Lei di lavoro litiga con le persone nei reality. Una cosa imbarazzante. Ho visto solo dieci minuti, poi ho detto a mia moglie 'ti prego, cambia, che mi viene la nausea'. Si lanciano le cose in faccia"

Scopri le ultime news su Grande Fratello