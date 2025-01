Grande Fratello, ex protagonista finisce nuovamente in Prigione: ecco chi è

News VIP

Un noto ex protagonista del Grande Fratello, che partecipò alla dodicesima edizione Nip, finisce in carcere di nuovo. Ecco i dettagli.

Negli anni sono tantissimi i volti che sono passati nella casa del Grande Fratello, nella sua versione Vip e Nip, alcuni dei quali sono rimasti maggiormente nel cuore degli spettatori o nella memoria degli amanti del trash per il loro percorso nel reality show di Canale 5. È il caso di Kiram Maccali, protagonista della dodicesima edizione, che è finito nuovamente in prigione. Ecco i dettagli.

Grande Fratello Vip, Kiran Maccali: perché è stato in carcere?

Il Grande Fratello è uno dei reality show più collaudati della televisione italiana e ha trovato tanto successo nel pubblico di Canale 5 sia nella versione Vip che in quella Nip, tanto da essere rinnovato stagione dopo stagione e, ad oggi, occupare con la sua versione mista un lunghissimo periodo di programmazione nei palinsesti di Mediaset. Negli anni, dunque, si sono avvicendati diversi volti nel programma e alcuni di essi sono rimasti nel cuore degli spettatori per alcuni momento trash e divertenti che ci hanno regalato. C’è anche chi ha trovato successo dopo il Gf come Luca Argentero e Ilenia Pastorelli, oppure chi ha visto rilanciare la carriera con il Gf Vip come nel caso di Tommaso Zorzi, Giulia De Lellis ma anche Stefania Orlando e più recentemente Beatrice Luzzi.

Nel corso della dodicesima edizione del reality show ha spiccato il percorso di Kiran Maccali, soprannominato “Il Principe” che è tornato al centro dell’attenzione per un grave fatto di cronaca. Kiran, infatti, è stato condannato a scontare due anni e due mesi di carcere dopo aver tentato di abusare sessualmente della sua ex compagna sotto casa di lei nel marzo 2018. Ma in precedenza ha ricevuto un’altra condanna di otto mesi per oltraggio, resistenza al pubblico ufficiale, lesioni personali e danneggiamento nei confronti dei suoi genitori adottivi. Ma per lui non è finita qua.

Grande Fratello, Kiran Maccali di nuovo in carcere

Dopo aver scontato ben due pene in carcere, Kiran Maccali torna al centro delle indiscrezioni per aver ricevuto una nuova condanna e a darne notizia è Fanpage che rivela cosa è successo all’ex protagonista della dodicesima edizione del Grande Fratello. Dopo aver vissuto dal 2015 al 2019 con un pensionato nel bergamasco, Kiran è stato accusato dall’uomo di rubargli denaro e picchiarlo selvaggiamente ma lui si è difeso asserendo di aver semplicemente accettato di rivedere soldi dal pensionato in cambio di prestazioni sessuali, versione smontata dall’uomo in questione. Kiran è stato giudicato colpevole in Tribunale per questa squallida storia, condannato per estorsione, lesione. Stalking ai danni dell’uomo che lo ospitava, ottenendo così una pensa di sei anni e mezzo che si vanno ad aggiungere a quelli che sta già scontando in carcere. Cosa ne pensate di questa vicenda?

Scopri le ultime news sul Grande Fratello .