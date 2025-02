Grande Fratello, ex nota gieffina commenta la relazione tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato

News VIP

Una nota ex concorrente del GF ha commentato la relazione tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato, esprimendo un duro giudizio su di loro.

Nella Casa del Grande Fratello la coppia formata da Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato è sempre più criticata. Ma non solo i concorrenti del reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini sembrano nutrire dubbi sugli Shailenzo, ma anche una parte del pubblico e altri ex personaggi legati al programma. Di recente, una nota ex gieffina ha detto la sua sugli Shailenzo e ha riservato alla coppia un giudizio molto duro...

GF, ex gieffina stronca gli Shailenzo: ecco cosa pensa di loro

La vincitrice della prima edizione del GF, Cristina Plevani, ha espresso la sua opinione sugli Shailenzo, la coppia formata da Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta. I due sono spesso presenti con clip e momenti dedicati al loro rapporto in quasi ogni puntata dall'inizio del reality show, proprio a causa della natura turbolenta della loro relazione. Molte volte, infatti, si sono ritrovati a litigare furiosamente pochi giorni prima della messa in onda e puntualmente Signorini dedicava loro uno spazio per potersi riappacificare/chiarire in diretta.

A commentare le loro dinamiche è intervenuta Cristina Plevani, la quale sui social ha pubblicato una serie di messaggi sui due gieffini: "Sembra che non comprendano mai quello che viene loro detto. E comunque se in molti esprimono la stessa opinione su loro due, forse, due domande potrebbero porsele, soprattutto, Shaila. A comprensione del testo sono uguali".

E, ancora, riferenodsi all'ex velina, Plevani ha aggiunto che non comprende come Shaila non veda che da quando ha iniziato una relazione con Spolverato non sia più così spensierata com'era all'inizio del suo ingresso nella Casa: "Quello che non comprende è che le dicono che appena è entrata stava meglio di come è ora, dopo mesi con Lorenzo. Nell'opinione lei ci vede una critica e non un consiglio".

GF, Shaila e Lorenzo criticati dentro e fuori la Casa

L'ultimo commento di Cristina Plevani è un riferimento ad alcune dichiarazioni di Federico Chimirri su Shaila e Lorenzo: lo chef, sebbene entrato da pcoo sembra aver subito notato la natura ambigua della relazione tra i due gieffini e ha dichiarato che Shaila è succube di Lorenzo. In diretta, nella puntata di giovedì 6 febbraio, Signorini ha chiesto ulteriori chiarimenti al concorrente e Chimirri non si è tirato indietro dal dire la sua.

Scatenando la furia di Shaila, Federico Chimirri ha sottolineato che l'esuberanza e la leggerezza dell'ex velina si sono gradualmente spente rispetto agli inizi nella Casa, perché la gieffina sarebbe influenzata negativamente da Lorenzo.

Shaila si è sentita offesa da queste affermazioni e ha invece dichiarato che con il rapporto con Lorenzo sono emersi lati del suo carattere che altrimenti il pubblico non avrebbe visto. "Non sono succube di nessuno, sono capace di giudicare con la mia testa, grazie per aver insultato la mia intelligenza e personalità" ha dichiarato infastidita la gieffina.

Scopri le ultime news su Grande Fratello