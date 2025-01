Grande Fratello, ex gieffino: "Jessica è una provocatrice. La lite con Helena? Si tende ad amplificare tutto"

News VIP

Lo speaker radiofonico ed ex gieffino, Charlie Gnocchi, ha commentato l’attuale edizione del Grande Fratello, soffermandosi sul'accesa e discussa lite scoppiata nella Casa tra Jessica Morlacchi e Helena Prestes.

Charlie Gnocchi si sbilancia sul nuovo Gf

Manca pochissimo alla nuova puntata del Grande Fratello, che andrà in onda stasera giovedì 16 gennaio 2025 su Canale 5. Nell'attesa, un ex concorrente dell'edizione Vip del reality show condotto da Alfonso Signorini ha rilasciato un'intervista a Superguidatv in cui ha rivelato il suo pensiero sulla lite tra Jessica Morlacchi e Helena Prestes, chiarendo che l’episodio del famoso “bollitore” è stato amplificato:

Da osservatore esperto, diventato esperto anche del Grande Fratello, mi sono fatto questa impressione, questa opinione, che a volte nella casa possono esserci queste scene un po’, non dico violente, però particolari, in cui ci sono, devo ammettere, accaduto anch’io. Però si tende oggi, in particolare nel 2025, ad amplificare tutto. Quindi non è successo niente di particolare. È andata lì col bollitore, tra l’altro poi Jessica, la conosco bene, è una provocatrice, è molto brava, anche molto simpatica, però poi alla fine il bollitore non è stato lanciato.

Dopo aver parlato dello scontro scoppiato nella Casa tra Helena e Jessica, grave episodio che è costato a entrambe l'eliminazione dal gioco, Charlie ha commentato l’edizione attuale del Gf. Senza mezzi termini, lo speaker radiofonico ed ex concorrente Vip del reality show ha ammesso:

Ho seguito l’edizione del Grande Fratello e devo dire che è molto vera. È molto vera perché ci sono personaggi che non hanno niente da perdere. Si buttano e, devo dire, anche un po’ in balia delle situazioni, danno sfogo anche a molti istinti primordiali, come spesso capita. Forse è un po’ troppo vera. Noi che abbiamo fatto un po’ di spettacolo, un po’ di televisione, un po’ di spettacoli in giro, ci conoscevamo e io, avendo partecipato all’ultima edizione di Grande Fratello VIP, avevo molti colleghi che rispettavo e stimavo. Quindi stavo molto attento anche all’idea di offenderli, all’idea di avere troppe questioni con i miei colleghi che poi avrei incontrato nel lavoro.

Helena Prestes pronta a tornare nella Casa: le indiscrezioni

L’eliminazione dal gioco di Helena Prestes ha lasciato tutti a bocca aperta. Nonostante la modella brasiliana fosse considerata una delle preferite dal pubblico, il televoto in negativo ha ribaltato le aspettative e sui social è scoppiata una vera e propria bufera, con molti utenti che hanno accusato il Grande Fratello di aver "truccato il televoto".

Stando alle ultime indiscrezioni, però, Helena potrebbe presto tornare nella Casa più spiata d'Italia. Il motivo? Da quando è uscita non ci sono state dinamiche perché era lei ad alimentarle e per questo gli autori del reality show sarebbero intenzionati a sfruttare ancora le dinamiche create dalla discussa modella brasiliana.

"Helena potrebbe tornare al Grande Fratello. Con l’uscita della Prestes, quali dinamiche rimangono? Gli Shailenzo con chi discuteranno? Questa situazione va risolta, e presto arriveranno novità" ha dichiarato Biagio D’Anelli su TikTok seguito dal noto profilo Twitter Agent Beast, che ha confermato questa possibilità "Si parla di un ritorno temporaneo di Helena Prestes nella casa, per un massimo di 72 ore. L’obiettivo? Confronti diretti con Zeudi Di Palma e Shaila Gatta, fulcro delle dinamiche del momento. Al momento si valuta una permanenza di 24 ore, ma potrebbe essere estesa". Come reagiranno gli altri concorrenti? Per scoprirlo non ci resta che attendere la nuova puntata del Gf, che andrà in onda stasera su Canale 5.

