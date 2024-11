Grande Fratello, ex gieffini contro Lorenzo Spolverato: i commenti ironici sui social non sono passati inosservati

News VIP

Oggi, 28 novembre, Lorenzo Spolverato ha festeggiato il suo compleanno all'interno della Casa del GF. Sui social non sono passati inosservati i commenti ironici da parte di alcuni ex gieffini.

Lorenzo Spolverato è uno dei protagonisti di questa edizione del Grande Fratello: il modello milanese si è fatto notare dal pubblico del reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini non sempre per comportamenti particolarmente positivi. Nel programma ha intrecciato una complessa e talvolta turbolenta relazione con Shaila Gatta e in più di un'occasione si è lasciato andare ad affermazioni che hanno scatenato diverse polemiche sui social.

GF, ex gieffini contro Lorenzo Spolverato: i commenti ironici che non passano inosservati

Oggi, 28 novembre, Lorenzo Spolverato festeggia il suo compleanno e, come spesso accade, sui profili social del GF appaiono auguri per il gieffino da parte della trasmissione e dei fan del programma. A balzare agli occhi sono stati i commenti ironici di alcuni ex gieffini delle precedenti edizioni. In particolare, a commentare con grande sarcasmo il post di auguri di compleanno per Lorenzo sono stati Nikita Pelizon e Francesco Oppini.

Quest'ultimo ha commentato il post di auguri per Spolverato, dicendo "non sapevo fosse oggi il compleanno di 'Dio'. Auguri", con riferimento a una frase pronunciata da Lorenzo durante le scorse settimane. Parlando della presunta passione che Helena Prestes sembrava nutrire per lui, il gieffino ha commentato che, agli occhi della modella, lui appariva come una divinità. Un'affermazione che ha scatenato il web, a colpi di meme e ironia e su cui persino Signorini si è soffermato durante una diretta.

A dire la sua sul modello milanese è intervenuta anche Nikita Pelizon, vincitrice dell'ultima edizione del GFVip, che ha scritto "Non festeggerebbe meglio stando fuori? Chiedo per un'amica". Questo commento, stando ai social, rispecchia il pensiero di molti fan del programma di Canale5. Spolverato infatti si è reso protagonista di alcuni commenti misogini e dei quali non si è mai scusato e che hanno scatenato non poche polemiche sul web. In una delle ultime dirette, Signorini si è limitato a una "leggera bacchettatura" che non ha soddisfatto molto i detrattori del modello.

GF, Lorenzo Spolverato: qual è il segreto scoperto da Luca Calvani?

Dopo Javier Martinez, anche Luca Calvani avrebbe scoperto il "famoso segreto" di Lorenzo Spolverato, proprio grazie a una confessione della modella brasiliana Helena Prestes. Nella Casa del GF, infatti, da diversi giorni aleggia un mistero su questo segreto che legherebbe i due gieffini e che sarebbe qualcosa di compromettente.

Stando ai pochi indizi raccolti, questo segreto riguarderebbe il periodo vissuto da entrambi prima dell'entrata nel reality show e sarebbe stato rivelato prima da Javier Martinez all'ex rivale, durante la loro permanenza nel tugurio, e ora anche a Calvani. Stando a ciò che riporta Biccy, la rivelazione di Helena ha turbato Calvani, che ha ammesso di non voler mentire, ma che è costretto a farlo, a meno che non gli venga chiesto apertamente di parlare di questo segreto:

"Non mi dire altro, non ti metto nei casini, però te mi ci hai messo. L'hai fatto raccontandomi questa cosa"

Sul web, si era diffusa l'ipotesi che il segreto riguardasse una precedente conoscenza dei due gieffini e che risalirebbe a prima del loro arrivo al GF. Secondo altri, invece, si tratterebbe di una mossa degli autori per accrescere l'hype nei confronti del programma e risollevare gli ascolti sempre più in calo.

