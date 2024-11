Grande Fratello, ex gieffina rompe il silenzio su Alessandro Basciano e Sophie Codegoni: "Ecco cosa penso"

News VIP

L'ex protagonista di Temptation Island e concorrente della quinta edizione del Grande Fratello Vip, Carlotta Dell'Isola, si sbilancia sulla delicata situazione che vede protagonisti Alessandro Basciano e Sophie Codegoni.

Sophie Codegoni continua a stare al centro dell'attenzione mediatica per le gravi accuse mosse nei confronti di Alessandro Basciano. A commentare la delicata situazione che vede protagonisti i due ex concorrenti del Grande Fratello Vip ci ha pensato Carlotta Dell'Isola che, in un'intervista rilasciata a Casa Lollo, si è detta dispiaciuta e preoccupata per la piccola Celine Blue.

Le parole di Carlotta Dell'Isola sul caso Basciano-Codegoni

Carlotta Dell’Isola, concorrente della quinta edizione Vip del Grande Fratello ed ex volto di Temptation Island, è stata ospite dell'ultima puntata di Casa Lollo, dove si è lasciata andare a confessioni inedite e opinioni su vari temi, tra cui la delicata vicenda che vede protagonisti Sophie Codegoni e Alessandro Basciano. Per chi non lo sapesse, il deejay è stato arrestato per minacce e stalking che avrebbero spinto la giovane influencer a sporgere a dicembre 2023 una denuncia, mai ritirata formalmente, seguita da un'altra querela dello scorso 14 novembre.

A tal proposito, Carlotta ha dichiarato: "A me dispiace per la bambina, ci rimetterà lei, loro si fanno la guerra e la bimba pagherà il conto". L'ex gieffina ha poi continuato rivelando di conoscere Basciano e per questo motivo di essere rimasta spiazzata dalle accuse della Codegoni: "La vedo poco chiara come storia, lei fa accuse importanti, qualora fossero vere sarebbe gravissimo. Alessandro lo conosco, non mi ha dato quella impressione, ma non metto la mano sul fuoco [...] Bisogna fare chiarezza con la magistratura. Qui si parla di una donna che, a detta sua, vive nel terrore e un uomo che dice non è vero niente. Spero vada tutto bene".

Le critiche di Carlotta Dell'Isola

Chiuso il capitolo Basciano-Codegoni, Carlotta Dell'Isola ha parlato della nuova edizione del Grande Fratello, definendola una "noia mortale". L'ex gieffina ha infatti ammesso di seguirla solo ed esclusivamente per la presenza nel cast di Helena Prestes. Non solo. L'ex protagonista di Temptation Island ha voluto dire la sua anche sul "famoso" triangolo formato da Federica Petagna, Alfonso D'Apice e Stefano Tediosi, accusando la giovane campana di essere interessata solo alle telecamere e a fare televisione.

Ricordando la sua esperienza nella Casa del Gf, Carlotta ha rivelato che non parteciperebbe, al momento, al reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. Tuttavia, si è detta interessata all’idea di partire per L’Isola dei Famosi: "Si, ma ridateci Simona Ventura! Mi piaceva tanto anche Alessia Marcuzzi, sono di parte, è una mia amica".

