Grande Fratello, ex amato volto di Temptation Island: "Lorenzo è cambiato, non lo riconosco più! Shaila? Antipatica"

L'ex amata protagonista di Temptation Island, Carlotta Dell'Isola, commenta i concorrenti e le dinamiche del Grande Fratello: dal comportamento discutibile Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta alla strategia di Helena Prestes e Federica Petagna.

Lunedì 2 dicembre 2024 in prima serata su Canale 5 andrà in onda una nuova puntata del Grande Fratello. Nell'attesa, l'ex amata protagonista di Temptation Island Carlotta Dell'Isola ha rilasciato un'intervista a Casa Lollo in cui ha colto l'occasione per commentare il percorso nella Casa di Lorenzo Spolverato, Helena Prestes, Shaila Gatta e Federica Petagna.

La rivelazione di Carlotta Dell'Isola su Lorenzo Spolverato

Carlotta Dell'Isola è stata ospite dell'ultima puntata di Casa Lollo, dove ha parlato della sua vita da mamma e moglie e commentato le dinamiche del Grande Fratello. Senza troppi giri di parole, l'ex protagonista di Temptation Island ed ex gieffina ha definito l'attuale edizione del reality show di Canale 5 "una noia mortale", ma di seguirla solo per la presenza nel cast della sua amica Helena Prestes:

Lo guardo solo perché c’è Helena, che è una mia amica. Ben vengano i giochi, le alleanze, le strategie. È un gioco, Helena sta giocando come sta giocando Javier Martinez.

Carlotta ha poi continuato parlando degli altri concorrenti. A proposito di Lorenzo Spolverato, che nelle ultime ore si è reso protagonista di un'accesa lite nel Tugurio con Yulia Bruschi, l'ex volto di Temptation Island sembra avere le idee molto chiare. Secondo la moglie di Nello Sorrentino, parte del cambiamento in negativo del modello milanese sarebbe riconducibile a Shaila Gatta, verso la quale non ha risparmiato dure critiche:

Lo conosco (Lorenzo era il tentatore nella sua edizione di Temptation Island ndr). Quattro anni fa era un cucciolino, eravamo sempre insieme. Ora lo vedo cambiato, non in positivo. Mammamia quanto mi sta antipatica Shaila! Lei non sta facendo uscire il lato migliore di Lorenzo, ci ho vissuto un mese con lui, so di cosa parlo. Lui era pazzesco. Non lo sto riconoscendo, quando ha fatto la presentazione al Grande Fratello gli ho scritto, gli ho detto spacca tutto, fai vedere la persona che sei. Ma non in questo modo.

Federica Petagna nel mirino di Carlotta Dell'Isola

Dopo aver detto la sua su Lorenzo Spolverato, Shaila Gatta e la sua amica Helena Prestes, Carlotta Dell'Isola non ha potuto non commentare il famoso triangolo amoroso nato nella Casa del Grande Fratello tra Federica Petagna, Stefano Tediosi e Alfonso D’Apice. L'ex protagonista di Temptation Island si è schierata apertamente dalla parte di Alfonso e criticato il comportamento irrispettoso assunto da Federica nella Casa. Secondo Carlotta, la giovane concorrente campana è interessata solo ed esclusivamente alla televisione:

Lei è proiettata verso la televisione, non le importa di nessuno. Ha un obiettivo e lo sta perseguendo. Non gliene frega di Alfonso, se stai con una persona da 8 anni gli porti rispetto...Ci sono le famiglie a casa. Alfonso sta sotto 20 treni per lei, lui è proiettato nella storia, non vuole fare televisione, lui vuole farla tornare sulla retta via ma lei non è più innamorata.

