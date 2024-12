Grande Fratello, ex amatissimo concorrente contattato per entrare nella Casa: ecco di chi si tratta

News VIP

Dopo Stefania Orlando ed Eva Grimaldi, anche l'ex amatissimo concorrente dell'edizione Vip Francesco Oppini è stato contattato per entrare nella Casa del Grande Fratello, ma ha rifiutato!

Manca poco alla nuova puntata del Grande Fratello, che andrà in onda lunedì 23 dicembre in prima serata su Canale 5. Nell'attesa, un ex amatissimo concorrente dell'edizione Vip del reality show condotto da Alfonso Signorini ha rivelato di essere stato contattato dalla produzione per entrare nella Casa più spiata d'Italia.

Francesco Oppini pronto a entrare al Gf? Parla lui!

Oltre a Stefania Orlando ed Eva Grimaldi, anche un altro amato volto del Grande Fratello Vip sarebbe stato contattato per fare il suo secondo ingresso nella Casa più seguita e spiata d'Italia. Non stiamo parlando di Maria Teresa Ruta, la cui partecipazione è prevista per il prossimo gennaio 2025, ma di Francesco Oppini, che nel 2020 decise di lasciare il gioco in occasione del prolungamento del programma.

In una diretta social con Biagio D’Anelli, Francesco, che durante la sua partecipazione al Gf Vip si era legato particolarmente a Tommaso Zorzi, ha commentato la scelta di Stefania di rimettersi in gioco e rivelato di aver rifiutato la proposta di varcare nuovamente la famosa porta rossa del reality show condotto da Alfonso Signorini:

Sono contento per Stefania, ognuno ha il suo pensiero. Io non ho accettato e non accetterei di farlo, perché per me rimane un’esperienza così unica, che poi rifarla mi toglierebbe la sorpresa iniziale, quello che quando entri non ti aspetti, le sensazioni positive, negative, il travolgimento generale, l’amicizia, l’affetto che si creda lì dentro, i legami, le liti, i fastidi [...] Ho visto qualcosa e c’erano delle dinamiche che mi sembravano le stesse di quattro anni fa. Se mi proponessero di rientrare in due con Zorzi? Ma no! Un ritorno come concorrente unico? No, a me non piacerebbe.

Se da una parte Oppini ha stroncato le speranze dei suoi fan, che speravano di rivederlo nella Casa insieme alla Orlando, dall'altra ha rivelato che gli piacerebbe partecipare ad altri reality show come Pechino Express o L’Isola dei Famosi:

Se mi domandassi ‘vuoi fare Pechino Express o L’Isola dei Famosi in coppia?’ Ecco sarebbe già diverso. E quindi ti risponderei ‘quasi quasi sì’, quello è un ragionamento diverso rispetto al Grande Fratello. Ma rifare un programma che ho già fatto no, nemmeno in coppia.

Il clamoroso retroscena di Luca Calvani

L'ingresso di Eva Grimaldi e Stefania Orlando nella Casa del Grande Fratello ha già iniziato a movimentare le dinamiche tra i coinquilini. Se l'attrice ha cercato di capire meglio il rapporto tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato, l'ex amatissima protagonista della quinta edizione Vip del reality show si è immersa subito nelle conversazioni più intriganti, riuscendo a scoprire dettagli inaspettati sul controverso rapporto tra Luca Calvani e Jessica Morlacchi.

Nel corso di una chiacchierata notturna, Luca ha confessato alle due nuove concorrenti di non aver raccontato tutto durante il faccia a faccia in diretta al Gf per evitare di abbassare il livello della discussione. "Jessica mi ha chiesto di fingere una relazione per attirare l'attenzione su di noi durante le puntate di prima serata" ha confessato l'attore spiazzando Stefania, Eva e tutti i telespettatori "A me non sembrava il caso di scendere così in basso. Ho la verità dalla mia parte".

Una rivelazione che non passerà di certo inosservata ad Alfonso Signorini. Come reagirà Jessica quando scoprirà quello che ha rivelato Luca nella Casa? Per scoprirlo non ci resta che attendere la nuova puntata del reality show, che andrà in onda il prossimo lunedì 23 dicembre 2024 in prima serata su Canale 5.

