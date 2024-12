Grande Fratello, Eva Grimaldi mette in guardia Shaila Gatta: "Ti devi svegliare, il vostro amore è finto" (VIDEO)

News VIP

La new entry Eva Grimaldi commenta le dinamiche del Grande Fratello e mette in guardia Shaila Gatta da Lorenzo Spolverato. Per l'attrice, l'amore nato nella Casa tra i due giovani concorrenti è fasullo!

L'ultima puntata del Grande Fratello ha visto l'ingresso nella Casa di Stefania Orlando ed Eva Grimaldi. Se la prima non ha perso occasione di dire la sua sulle dinamiche del gioco criticando in particolare Javier Martinez e Jessica Morlacchi, l'attrice ha messo in guardia Shaila Gatta da Lorenzo Spolverato.

Eva Grimaldi stronca la coppia Shailenzo

Eva Grimaldi è ufficialmente una nuova concorrente del Grande Fratello. A pochi giorni dal suo ingresso nella Casa, la nota showgirl e attrice ha commentato le dinamiche del gioco, mostrandosi piuttosto critica nei confronti di Lorenzo Spolverato. Parlando con Shaila Gatta, infatti, Eva l'ha messa in guardia proprio nei confronti del modello milanese confessando di non credere alla loro storia d'amore:

Figlia mia ti devi svegliare. Io non ci credo! Questo è un copione scritto e recitato male, io li riconosco gli amori veri. Non credo a niente di quello che dice e fa. Shaila non ci credo a questo amore, io penso che sia tutto quanto finto. Per me è finzione. Io l’ho avuto un amore finto per tanti anni e riconosco quando è vero o finto. E per me il vostro è un amore fasullo. Questo è troppo esagerato e plateale. E visto che ho avuto un amore finto per quattro anni fatto solo di copertine, riesco a riconoscere le cose false e quelle vere. Adesso riflettici e stai attenta. L’amore vero è diverso, non è urlato, è reale, fatto di piccoli gesti e sentimenti. Qui invece non vedo queste cose e quindi ti consiglio di aprire gli occhi.

Le parole della Grimaldi hanno spiazzato e destabilizzato Shaila. La giovane ballerina ed ex velina di Striscia la Notizia ha subito cercato di chiarire la sua posizione nei confronti di Lorenzo, sottolineando il suo sentimento sincero e leale:

Io parlo per me e so quello che sento e i miei sono sentimenti reali. Adesso vedrò meglio come si comporta lui. Non capisco perché in lui vedete tutti un copione e questa cosa mi logora. Certe volte ci mettiamo sotto le lenzuola, ma non per fare quelle cose, anche per parlare. Oggi ci siamo dette delle cose, a un certo punto lui mi ha detto che io faccio un po’ la regina’...mi piace essere trattata da regina. Lui è molto bravo a parlare e mi ha stordito, sono andata in confusione. A un certo punto mi ha chiesto se ero innamorata di lui e ho risposto che non lo so più, perché mi ha scombussolata davvero.

Shaila e Mariavittoria a confronto

Dopo essersi confrontata con Eva Grimaldi, Shaila Gatta ha raggiunto Mariavittoria Minghetti. Dopo alti e bassi personali, le due giovani concorrenti del Grande Fratello sembrano essersi avvicinate tantissimo, al punto di diventare amiche. Le due ragazze sembrano vivere un'altalena emotiva per le loro rispettive situazioni sentimentali con Tommaso Franchi e Lorenzo Spolverato.

La Minghetti e la Gatta sono davvero confuse: se la dottoressa ha raccontato della continua gelosia di Tommaso e di Alfonso che non è più spontaneo e di non avere più intenzione di combattere, la ballerina ha rivelato di essere rimasta delusa da Lorenzo, che preferisce rimanere sulle sue piuttosto che combattere per i suoi sentimenti. Le due riusciranno a trovare un giusto equilibrio per viversi questa esperienza nella Casa con leggerezza? L'appuntamento con i protagonisti del reality show condotto da Alfonso Signorini è per lunedì 23 dicembre 2024 in prima serata su Canale 5.

