Grande Fratello, Eva Grimaldi dura contro Lorenzo Spolverato: "Lui è un attore, Helena invece mi piace"

Intervistata dal settimanale Chi, Eva Grimaldi ha detto la sua su alcuni degli inquilini del GF: ecco cosa pensa di Lorenzo Spolverato e Helena Prestes

Eva Grimaldi si è espressa con molta chiarezza su Lorenzo Spolverato e sul suo rapporto con Shaila Gatta al Grande Fratello: a detta dell'attrice, infatti, il modello milanese ha recitato - "e male" ha aggiunto - un copione scritto appositamente per la sua avventura al GF. Oltre ad aver ribadito cosa pensa di Lorenzo nel corso della puntata di ieri, lunedì 23 dicembre, l'ex vippona si è anche raccontata in un'intervista al settimanale Chi.

GF, Eva Grimaldi dura contro Lorenzo Spolverato: "Che attore consumato"

La puntata di ieri sera, lunedì 23 dicembre, del Grande Fratello si è aperta con il confronto tra Eva Grimaldi e Lorenzo Spolverato. Il conduttore Alfonso Signorini ha infatti mandato in onda alcune clip nelle quali i due gieffini si scontravano, poiché l'attrice aveva da subito individuato che Lorenzo recitava un copione con Shaila, accusa che gli è stata mossa anche da altri inquilini.

Pur essendo entrata dopo tre mesi dall'inizio del reality show, Eva Grimaldi ha ammesso di aver subito notato, anche seguendo le vicende da fuori, come Lorenzo apparisse impostato nel suo comportamento e che, secondo lei, stava recitando un copione: "Anche male, devo aggiungere". Nel corso del botta e risposta di ieri sera, Spolverato l'ha rimproverata perché dopo solo una settimana nella Casa non poteva certo conoscere le dinamiche tra lui e Shaila. L'attrice è stata anche duramente attaccata da Beatrice Luzzi, che le ha consigliato di "non entrare così a gamba tesa" in una situazione che aveva sempre e solo osservato dall'esterno, come spettatrice.

Per tutta risposta Eva Grimaldi, sebbene abbia poi corretto il tiro dichiarando che alla fine Lorenzo era rimasto vittima del suo stesso gioco e si era invaghito di Shaila, ha replicato a tono all'opinionista: "Ti preferivo da concorrente, eri più simpatica". L'opinione su Lorenzo non sembra essere molto cambiata, come dimostra anche l'intervista dello speciale natalizio del settimanale Chi. Nelle pagine della rivista, infatti, Eva Grimaldi dichiara che regalerebbe a Lorenzo Spolverato un "pacco nero e dentro ci metterebbe un bel ciak" a riprova della sua convinzione di quanto il modello abbia sempre recitato una parte

GF, Eva Grimaldi stronca Lorenzo, ma salva Helena Prestes: "Ha un animo sensibile"

Nel settimanale di Chi, Eva Grimaldi ha però anche detto la sua su un'altra gieffina: Helena Prestes. Sulla modella brasiliana, che in questi giorni sta vivendo una storia d'amore con Zeudi Di Palma nella Casa, l'attrice ha affermato di trovarla molto sensibile: "Passerei il Natale con Helena, è una persona fragile, da aiutare".

Anche a Javier Martinez l'attrice aveva confessato di aver subito notato la fragilità di Helena Prestes e di come dovesse chiarire con lei la sua posizione, quando ancora il pallavolista non sembrava convinto di voler iniziare con la modella una storia d'amore.

Sia Eva Grimaldi sia Stefania Orlando hanno preso in simpatia la modella brasiliana sin da subito e la stessa Helena, in un confronto con Jessica Morlacchi, ha ammesso di apprezzare le due new entry della Casa: "Hanno portato un'energia diversa, una luce nuova".

